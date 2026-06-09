汤皓勋 - 外评视角下课堂蜕变：从「教学常规」到「淬炼好课」︱来论

今年4月底，笔者十分荣幸首次以外间评核人员的身份参与外评。这次历练让笔者得以站在客观的专业视窗，透视友校师生的学与教互动。观课过程不仅是教学技术的临床诊断，前线师生在课堂沉淀的「显证」更像是一面明镜，深刻折射出学校如何将宏观的关注事项，具体转化为微观的课堂风景。外评之核心价值非为考核，而是通过专业交流，共同探寻如何回归以生为本的初心，淬炼一堂好课。

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「高质素课堂应以培养愿意学、主动学、持续学的终身学习者为依归」 资料图片

课堂激活「学生能动性」

要成就高效好课，关键在于能否有效引发并维持学生的学习动机。根据笔者观课的经验，成效显著的优质课堂皆具备「学生高参与度」的特征，个中关键在于教师能否打破传统「教师主导」的框架，释放学生对课堂的「拥有感」与「主动性」。这正呼应了经济合作与发展组织（OECD）「2030学习罗盘」的核心理念——将「学生能动性」（Student Agency）视为未来发展的战略方向。

因此，高质素课堂应以培养愿意学、主动学、持续学的终身学习者为依归。教师需开放心胸，灵活施教：课前引导学生进行翻转预习；课堂引入则着重深刻体验，通过真实且生活化的案例启发讨论；同时藉实作活动培养慎思明辨、沟通协作及解决问题等共通能力。当学生能动性成为常态，好课自然水到渠成——课堂充满积极的学习氛围，学生不再是被动的接收者，而是主动的答问者与深刻的提问者，让知识在思辨中深化。

教学兼顾常规与多样性

呼应「淬炼」之意，课堂常规乃教学基石。高效课堂的学生皆建立了良好学习习惯，如做好预习及适时摘录重点。然而，若要从「常规」跃升为「好课」，学与教策略更应多元并进，并聚焦两大核心：

直击学习难点：教学必须紧扣学生的痛点，因应班别或小组进程调适内容。理想做法是照顾学生的不同学习风格（如VARK模式）来编设教案或导学案，确保每项课堂设计皆精准对焦学习目标，避免流于形式化的「伪互动」。

灵活分层教学：灵活涵盖开放式与闭端式问题，从教学内容、过程及环境进行系统性调适。过程中善用「鹰架教学」、提供提示卡，并为能力较佳者设立挑战题，再配合有效的追问与转问，真正做到「照顾学习多样性」，让不同能力的学生皆能获得专业的牵引与突破。

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台下十年功的教育匠心

一堂好课绝非孤立存在，它与学校的整体发展关注事项（如近年锐意发展的数字教育、价值观教育等）互为表里。外评是一场专业的临床诊断，而好课的诞生，则是学校长年深耕自评循环的自然绽放。笔者由衷推荐前线同工参考自主学习书籍及文献，如Zimmerman的理论及「四学架构」，以学生的学习及成长为本，建立有系统、有灵魂的学与教策略。唯有平日将学生能动性化为常态，学校方能以不变应万变，藉自评的内省蓄力与外评的外部赋能，双轨并引，启迪专业蜕变，成就持续发展之路。



圣公会圣西门吕明才中学校长、外间评核人员、行政长官卓越教学奖获奖教师

汤皓勋

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