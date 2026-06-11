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陈伟邦 - 《安娜．卡列尼娜》 火车卡文学｜艺文荟

知识转移
更新时间：06:00 2026-06-11 HKT
发布时间：06:00 2026-06-11 HKT

我小小年纪返小学时，由沙田坐去尖沙咀的都是旧式柴油火车，相反方向的两列车刚启动，我和哥哥们还可以穿过一列车，再跳上对面的一列车，想来都是险象环生。年纪大了，读了很多文学作品，原来才知道，许多著名故事都是用火车做主线情节。回顾历史，香港第一条重型铁路，连接九龙与罗湖。当时使用蒸汽火车，位于尖沙咀的总站及钟楼，早期的沙田站、粉岭站及旺角站等亦随之投入服务。

《安娜．卡列尼娜》
《安娜．卡列尼娜》

1910年，九广铁路（英段）启用时只有7个车站，分别是九龙、红磡、油地、沙田、大埔、大埔墟及粉岭，后来才增设沙头角、上水及马料水等车站。1955年，香港首次引入柴油火车头，逐步取代蒸汽火车。

延伸阅读：陈伟邦 - 归有光之深情｜艺文荟

以往由尖沙咀搭「五十号系列柴油火车」慢慢「O隆O隆声」驶回沙田，要一个多小时，例牌睡觉4、5次都未返到家，看几本书是必备项目（因为未有手机，否则时间易过）。旺角站必停15分钟，等待「载猪特别火车」经过，真是「回味无穷」；过黑山洞，车厢又是白白纷烟蒸焗，大家早已习惯；最有特色的是有热斋小吃售卖，充满幽默感的火车流动员工大叫「爱命就嚟喇」（他指的是面筋——「命根」），都是当时柴油火车的风味特色。车厢分为三种等级，头等尊贵，有沙发椅及冷气，坐得舒适；二等是供中产乘搭；三等是木椅，平民百姓乘坐（我们学生买月票乘搭之等级）。

随着九广铁路完成现代化及电气化工程，柴油火车头正式退役，被现代化的黄色车头电动列车取代，大幅提升了载客量与速度。

延伸阅读：陈伟邦 - 道家思想 虚室生白｜艺文荟

「火车卡文学」（Train Car Literature）通常指的是以「火车车厢」为核心场景，探讨旅途中的人际互动、现代性、时间流逝与自我放逐的文学创作与文化现象。托尔斯泰的《安娜．卡列尼娜》就是以火车揭开序幕与悲剧终局，将其化为无法逃避的命运与毁灭的象征。

电邮：[email protected]

文：陈伟邦

作者为本地著名艺术教育家/画家，曾在本地多间中学及大专院校任教及统筹绘画、艺术史及美学欣赏等课程达30年之久。

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