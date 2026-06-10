DSE｜近半考生英文未达大学门槛 机构藉AI改良英语教学｜教学有心人

香港创意教育协会创办人彭一心，在节目中分享如何通过科技与创新方法提升学生的英语能力。她指出，有近半香港中学文凭考试（DSE）考生的英文科成绩，未能达到升读大学的基本门槛，反映英语教学极需突破。

不少DSE考生的英文成绩不符合大学基本入学门槛。示意图

协会开发了一套结合人工智能（AI）的英语学习系统，其核心在于「个性化教学」。该平台通过多重分析：首先侦测学生的学习兴趣，以其热衷的主题作为教材；其次辨识学生的学习类型（如视觉型、听觉型等），以调配对应的教学模式。

更创新的是，平台加入「情绪感知」功能，能通过镜头观察学生的反应，当检测到他们专注度下降时，系统会自动调整教学内容或节奏。

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彭一心亦分享在香港城市大学举办英语训练营的成果。通过「混合教学」——即课堂上由教师引导，课后搭配AI平台自学，成功促使70%学生愿意在自由时间主动使用平台学习。她特别提到，有超过半数学生自愿参与晚间自习时段，证明系统能激发他们的学习动机。

除了运用科技辅助，协会也会举办「模拟联合国」等体验式活动，训练学生的英语表达与沟通能力。彭一心强调：「终极目标不是让人机互动，而是回到人与人的真实沟通。」AI系统只是练习工具，最终目的是帮助学生建立自信，走向国际舞台。

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目前，协会正通过政府的资助计划，免费为香港中小学提供这套教学模式，希望结合教师专业与科技力量，特别为缺乏英语语境的学生突破学习瓶颈。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈英语运用〉。

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