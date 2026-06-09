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陈汉源 - 以言建立孩子︱直资育材

知识转移
更新时间：17:00 2026-06-09 HKT
发布时间：17:00 2026-06-09 HKT

「爸爸，你还记得我们一起去学打羽毛球吗？」每次拿起球拍，小儿子总会笑着问我。那一刻，我知道，这段回忆已牢牢刻在我们父子心中。

教养孩子用正确言语

那次训练班之后，每次与小儿子打波，我都会问：「你还记得当初爸爸跟你一起去学打羽毛球吗？」他总是笑着点头。（示意图）
那次训练班之后，每次与小儿子打波，我都会问：「你还记得当初爸爸跟你一起去学打羽毛球吗？」他总是笑着点头。（示意图）

几年前，太太替我们报名参加康文署的亲子羽毛球训练班。结果只有我和9岁的小儿子获录取。我们都是「新手」——我中学体育课学过的技巧，早已忘光。10堂课、两个半月，我们成了并肩学习的伙伴。

延伸阅读：黄志扬 - 再续「身教·心教」｜直资育材

课堂上，教练由浅入深教开球、步法，气氛热闹。然而，有一对父女深深吸引了我——不，是刺痛了我这个教育工作者的神经。那位爸爸对女儿要求极高，每次她做不到便当众责骂：「你有冇听教练点讲？」「只手喺边度？」「有冇带眼嚟上堂？」小女孩低着头，一声不吭。

我当了20多年教育工作者，心里立刻响起警号。如果我是那个女孩，我会觉得自己「无能」、「无用」。父母的每一句话，都在悄悄塑造孩子的自我形象。用字不当，摧毁的不止是一堂课的气氛，而是孩子的自信与价值。

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我并非主张不责备孩子。管教是必须的，但关键在于「用字」。与其说「你有冇带眼」，不如说「请你专心望住教练嘅示范」；与其说「你点解咁蠢」，不如说「我哋一齐再试多次呢个步骤」。同一份心意，换个说法，就能建立而非摧毁。

那次训练班之后，每次与小儿子打波，我都会问：「你还记得当初爸爸跟你一起去学打羽毛球吗？」他总是笑着点头。那段一起做新手、一起流汗的日子，成了我们独一无二的回忆。

各位家长，教养孩子，正是要使用正确的言语与用词，让他们在爱中成长，将来才能在正确的道路上继续建立自我。那位爸爸的责骂，或许出于爱，但错误的用字只会让孩子偏离自信的轨道；而我们每一次温馨的提点与鼓励，都在为孩子铺设一条稳妥的路。

《圣经》教导我们：「教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离（箴言22:6）。」但愿我们每一天的一言一语，都能成为孩子路上的光，引导他们一生稳步前行。

文：陈汉源

本栏由香港直接资助学校议会校长撰写；本文作者为大埔三育中学校长。

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