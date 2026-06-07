冯汉贤 - 有温书也未必高分！即学2招临场应试秘技｜谈经论学

最近NBA季后赛打得如火如荼，笔者作为篮球迷，自然也十分关注。虽然球队实力有强有弱，但我们也经常会看到一些现象：实力明显较强的球队会意外地输掉，实力较弱的也不一定场场输。可见，日常累积的实力是胜负的基础，但临场发挥同样关键。

考试时的临场发挥非常重要。示意图

学期末将至，同学们要应付大考，情况其实与球赛相似。考试成绩的高低，主要来自平时努力，如认真上课、完成功课、持续温习；但考试期间的布阵应变，也会影响最终分数。以下提出两个在任何学科考试都适用的要点，供同学参考。

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时间分配：有些同学努力温习，但在考试时因为时间管理不好而表现逊色。如花大量时间钻研一两道困难的题目，结果这些题目既未必做得对，反而后面许多较简单、本应能拿分的题目，因为时间不够而没做或草草作答。这样的分数损失往往很大，十分可惜。如何改善呢？有不同做法，如在考试一开始，先快速浏览全卷，了解题型与分布，然后合理分配时间。一个实用的小技巧是按分数分配时间。举例来说，若考试时间是一小时，总分是100分，那么每分大约只能花0.6分钟。换句话说，一道5分的题目，用3分钟；即使不完全掌握，也尽量先按当时认知作答。若之后有剩余时间回来再想，相反，若没剩余时间，也算是作答了，看批改如何。

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小心审题：有些同学对题目看得太粗疏，未完全理解题目要求便急着作答，结果答非所问。例如数学题要求「列出计算步骤」，同学只写出答案；又例如不同学科都会设有资料回应题，题目要求「根据资料」与「就你所知」作答，作答内容完全不同。如何改善？审题宜慢，答题才快。其中的小技巧是以萤光笔圈出题目中的关键字。例如题目要求「解释」、「比较」、「列举」或「论证」，这些指令词决定了作答的方向。圈出来能帮助自己清楚知道题目问甚么，在答题过程中再回看题目，也能清晰提醒自己作答重点。

做到与做不到这两点的同学相比，每科分数或许会相差20%或以上。这个差距，在试前用多少时间温习也未必能够补偿。精明的同学，除了埋首读书外，也要好好注意，如在日常做练习时也有这意识和习惯，在考试时就能自然发挥出来。

文：冯汉贤

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。

本文标题原为〈试场与赛场两大应试技巧〉。

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