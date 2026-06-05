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港大同学会书院 廿载校庆展成果 ︱专访

知识转移
更新时间：12:24 2026-06-05 HKT
发布时间：12:24 2026-06-05 HKT

适逢港大同学会书院创校20周年，该校举办了一系列庆祝活动，例如早前圆满结束的20周年开放日，便吸引逾5200人参与。开放日主题呼应校训「明德惟志，格物惟勤」，副校长林祖鹏表示，「我们将活动中心布置成机场，展示学生过去一年遍及内地、欧洲以至非洲等15个地区的境外学习成果。」

联校音乐会连系社区

延伸阅读：港大同学会书院 「CASTLE」企划 自选课程燃学习热情︱专访

联校音乐会连系社区

此外，于5月18及19日在西九文化区戏曲中心举行的中小学联校音乐会，亦是20周年庆祝活动之一。音乐会上，港大同学会小学和港大同学会书院的联合管乐队和合唱团一起奏唱歌曲，且以「五行」为主题，呼应书院「东西文化结合」的办学基石。在舞台演出前，学生更在中庭公开表演，使艺术连结社区。

周年庆祝重头戏是将于本月21至27日举行的蒙古戈壁越野挑战，这亦是「ABLE」企划的延伸项目。届时由副校长杨继文（大图后排左三），带领8名16岁或以上学生、1名老师及3名家长，远征蒙古戈壁250公里超级马拉松。陈馨希望学生征服戈壁后，未来可征服其他挑战，体验冒险精神。

延伸阅读：梁𨱇琚中三生画出彩虹 吴奕萱膺十大青少画家 「零补习」自学网上取灵感︱专访

记者：苏丽珊 摄影：叶伟豪 部分图片：受访者提供

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