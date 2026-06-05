港大同学会书院 「CASTLE」企划 自选课程燃学习热情︱专访

位于南区的直资中学港大同学会书院，今年庆祝20周年校庆。创校至今，学生的公开试成绩优异，更曾诞生文凭试状元。校长陈馨分享该校办学特色时，就谈到「选择」和「平衡」，包括透过一系列校本企划，让学生「选择」课程；亦鼓励学生接触大自然，远离电子产品，从中「平衡」身心。陈馨强调，「学生在手机年代成长，我们反而更重视他们的个人发展。」

推双轨制 迎不同需要

「当学生可以为自己修读的课程作出选择时，感到有自主权，自然会更用心学习。」陈馨表示，该校于2020至21年度起，在中一及中二推行由副校长赵磊负责的「CASTLE」企划，学生除了学习传统学科，更可在创意艺术、体育、科技及生活教育4大范畴中，选择不同课程，打破传统课堂框架。她指，计划旨在让学生在必修科以外，按个人兴趣作更深、更广的延伸学习。为配合时代步伐，「CASTLE」的课程亦会转变，例如科技课程由昔日以编程为主，逐渐转向机械人学（Robotics）；校方更将「数据素养」列为初中其中一个学期的必修科，期望所有学生均具备基本的数据分析能力与科技素养。

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「CASTLE」这种「有选择」并以兴趣为主导的模式，成功燃点了学生的热情，中五学生陈晞尔便是最佳例子。他在初中透过「CASTLE」，接触音乐与科技结合的课程后，发展出浓厚兴趣，早前更一手包办曲、词、编、监，创作出首支广东歌，并于串流平台上架。副校长林祖鹏（大图后排右三）补充，「高中虽无音乐选修科，但我们透过『North Star Program』支援他修读相关的校外课程。」陈馨亦指，校方更提供演出平台，让陈晞尔展现才能，使他对音乐的热情得以延续，并发展成未来路向。

除「CASTLE」外，该校于2024年起推行双轨制，在中学文凭试（DSE）以外，引入国际高级程度考试（IAL），给予高中生多一个学制选择。林祖鹏指，现时约有15%学生选择IAL课程。他解释，此举除满足部分同学海外升学的需求，更重要是照顾不同学术导向的学生。「我们期望DSE能照顾学术发展较全面的学生，而IAL则适合专门研究能力较强的同学，两者互相补足。」校方更透过学术分享会及生涯咨询，积极协助学生及家长作出明智选择。

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走出课室 培养好奇心

该校学生除「有选择」地学习外，在人工智能（AI）时代下，亦学会平衡身心。陈馨续指，面对AI主导的世代，学校在疫情后积极推动「ABLE（Adventure-based Life Education）」企划。「希望『ABLE』企划可以成为学生的平衡力量。」该企划的活动全是走出课室，接触大自然。活动内容包括中一生参与4日3夜的「无手机营」，透过历奇、攀石、独木舟等活动跳出舒适圈；中二、三到北京、南京等地交流；中四的新加坡交流团，特意安排在植物园的「1小时无手机独处时间」；中三至中五学生在暑假，则参与20天澳洲探索自然之旅；还有「香港街马」、「毅行者」等活动。陈馨补充，希望借此培养学生的冒险精神与好奇心，锻炼他们的体魄及身心灵韧性，并在真实互动中与朋辈建立连系。

在科技急速发展下，学校未来的角色是怎样？陈馨总结道，「现代学生在手机年代成长，我们反而更重视他们的个人发展。只要他们对学习保持好奇心及人文素养，便能自然地善用科技协作。学校正致力为学生取得平衡，不侧重于AI等科技，同时重视人文科学及语文学习，助他们面对未来科技急速变化的时代。」

记者：苏丽珊 摄影：叶伟豪 部分图片：受访者提供

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