《没有妈妈的超市》 缅怀亡母的韩式料理︱开卷乐

生于韩国的蜜雪儿．桑娜（Michelle Zauner），儿时随同韩裔母亲与美裔父亲移民美国生活。2014年，母亲的亡故让她尝试书写首部著作《没有妈妈的超市》，纪念妈妈传承给她的韩式滋味，缅怀失去的摰亲。

让读者留白

生于韩国的蜜雪儿．桑娜（Michelle Zauner），儿时随同韩裔母亲与美裔父亲移民美国生活。2014年，母亲的亡故让她尝试书写首部著作《没有妈妈的超市》，纪念妈妈传承给她的韩式滋味，缅怀失去的摰亲。（资料图片）

在蜜雪儿．桑娜25岁那年，母亲确诊癌症末期，她毅然放下事业，从费城重返尤金悉心照料。化疗重创母亲的免疫系统与食欲，让昔日注重保养、神采飞扬的母亲，变得头发稀疏、骨瘦如柴。在照护行列中，还包括父母昔日在日本结识的好友凯伊。凯伊高贵大方且体格健壮，对母亲关怀备至。然而，书中记录了一场突如其来的冲突：「母亲对凯伊低声耳语后，凯伊竟笑容凝结，随即大吼：『你们两个太自私了！』并愤而连夜收拾行李离去。」

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读者读到这段时，也许跟蜜雪儿一样，无法理解凯伊因何夺门而出。究竟妈妈对她说了甚么？为何她会不听劝阻地连夜收拾行李离开？为何母亲最后只淡然说了句「她应该是尽兴了」？或许，冲突其实早已埋下伏笔。

蜜雪儿曾向凯伊请教烹调松子粥，希望能亲自为母亲煮食，亦能减轻其负担，却遭婉拒。也许这是基于一种隐晦的尊重。兴许未被挖掘出来的秘方，将来会是令人惋惜的错过，但若然倾囊相授，没有了独属于自己的秘密，是否意味着自己有机会不被需要？正如凯伊与蜜雪儿的妈妈偶尔用韩语交流，不通晓韩语的蜜雪儿无奈被排挤在外，语言巩固了她们的文化认同，秘密确立了个体身份的独特。

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循「身份」的线索，冲突的理由逐渐显现。凯伊在照护期间展现出极高的热忱，甚至和化疗的母亲一样理得极短的头发。然而，对极度注重外貌且因病丧失自理能力的母亲而言，这份善意或许显得尴尬。饮食是母亲表达爱的方式，但病弱的她只能眼睁睁看着凯伊在厨房操持，无形中威胁了她的家庭地位与自我价值。当善意僭越了个体的边界，给予的同时无形中剥夺了对方珍视的东西。

到底妈妈是感到厌烦、不甘、难受，还是不安？蜜雪儿在此处选择了留白，让读者自行揣摩。

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本文原标题为〈饮食是有些人表达爱的方式〉

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