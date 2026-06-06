陈月平 - 为书籍披上衣裳丨教评心思

书籍承载着文字的温度、传递着知识的魅力。我校图书馆继温暖的购书团活动后，展开书衣手作工作坊，让学生亲手为书籍披上衣裳，在简单的手作过程中，领略守护书本、揭开阅读的真义。

沉浸着书卷气息

活动落幕，每位同学都为自己的心爱的书本披上了专属的诗意衣裳。（图片由作者提供）

书衣工作坊不需要工具或复杂的步骤，是最质朴纯粹的手作，只需要一张纸。活动当天，同学各自携带一本自己心爱的书本赴约，有的同学带来刚购买的，有的携带经典名著，书册厚薄、新旧、大小不一，但皆为他们的心爱书籍。

延伸阅读：屯门学校参加法语足球赛 走出舒适圈 与外国选手交流丨教评心思

老师特意为这活动选购了印满《兰亭集序》的纸张——充满墨香与诗意，让这场简单的手作活动，沉浸着浓厚的书卷气息。

对大多数同学而言，这是人生中第一次亲手为书本披上衣裳。一开始，不少同学手足无措，对折、包覆、收边的技巧全然陌生，要将一张平整的纸张，贴合书本的轮廓，变成合身的书衣，并非想像中那般容易。有人折边参差不齐，有人包覆松散不服贴，还有人反复调整仍不得要领，现场满是认真摸索的身影。

陌生的手作过程，让同学自然而然地相互帮助、彼此互助。熟练一些的同学主动分享折叠技巧，耐心帮助身边的同学调整书衣角度；在互相指正的温暖氛围中，原本生疏的动作逐渐熟练。双手小心翼翼地对待手中的纸张与书本，每一折、每一步都似在与书本对话。

延伸阅读：学生获有心人赞助 到书局平买课外书 提升阅读风气｜教评心思

活动落幕，每位同学都为自己的心爱的书本披上了专属的诗意衣裳。印着古雅文字的书衣，包裹着温暖的手作温度，也承载着他们对书籍的喜爱之心。

这场简单的工作坊，不仅是一次有趣的手作体验，更是一场动手的阅读之旅。希望借此活动让学生懂得，珍惜书籍是藏在细微的行动里：轻翻慢阅、妥善存放、用心保护，不折页、不涂画、不损毁。怀着这份手作的温柔与初心，善待每一本书籍，在墨香浸润中好好阅读、慢慢品味，让每一册书本都能长久绽放知识的光芒。

文：陈月平

作者为裘锦秋中学（屯门）校长、教育评议会执委。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<