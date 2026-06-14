乐之 - 《葬秋：诗友与失友》 重新审视秋瑾人生｜书识世界

1907年7月15日，秋瑾在留下一句「秋风秋雨愁煞人」后喋血绍兴轩亭口，这7个字成为秋瑾留给这个世界最后的语言。时至今日，大部分人对于秋瑾的印象，都汇聚在这首7字绝命诗及西湖畔的汉白玉雕像上，仿佛她的一生就凝聚在她就义时那个孤绝的瞬间。

《葬秋：诗友与失友》

在《葬秋：诗友与失友》一书中，作者胡缨教授却一改过往的宏大叙事，从晚清巨变中的一段女性情谊入手，重新审视秋瑾的人生历程与公共形象塑造。

「为甚么是秋瑾？」胡缨教授在书中和讲座中都反复提及这个问题。清末民初，因革命而不幸罹难的先辈不可胜数，为甚么是秋瑾被后人铭记，成为革命与英烈的象征？这就不得不提到秋瑾的两位知音：吴芝瑛与徐自华。吴徐葬秋的事迹在不少文献中都有记载。通常情况下，安葬这样的大事都会由逝者的血亲操持，然而由于被清廷冠以叛国的罪名，秋瑾的家属不得不四处躲藏逃亡，无人敢前往领尸。正是在这样的情况下，吴徐二人顶着死亡的威胁与当局的压力，冒险营葬秋瑾，勇敢地将挚友之名从被遗忘的境地中拯救出来。

延伸阅读：邹传仁 - 世界与错觉和解的可能性｜书识世界

不仅如此，她们更将哀悼转化为对社会与政治的尖锐抗议，吴徐二人积极利用各方资源，组织集会，创作悼亡纪念的诗作文章，扩大悼念活动的影响力，从历史的湮没与当局的抹杀中，拯救并记录了秋瑾未酬的壮志，将她的故事传诸后世，以此来肯定她所选择的公共形象。这份友谊，不仅改变了她们个人的生命进程，也改变了历史的书写方式。

《葬秋：诗友与失友》正是以秋瑾之死为起点展开的3人合传，围绕吴徐葬秋展开。传记梳理了3人各自不同的背景、性格与志向，考证3人在和而不同的交流中，相识相知、义结金兰的经历。通过对这3位女性生命轨迹的探究，我们得以重新审视中国现代性的基本前提、女性在其中所扮演的角色，以及多元传统在现代进程中的意义与作用。

延伸阅读：《职场围炉》 职场情绪大冒险的攻略本｜书识世界

在书中，胡缨教授以太史公笔下的伯夷叔齐比喻吴徐二人，诚然，在宏大的历史中，她们或许微不足道，身处边缘，无法改变历史的走向，但她们却能以自己的力量，在世纪之初的大变局中发出自己的声音，她们的友谊也因此展现出其改变社会的最深层潜力。

文：乐之

作者是文字工作者，在出版界打滚多年，对纸本书的油墨香情有独钟。

乐之 阅读角度书识世界

