STEAM｜拆解「石湖风」科学之谜 风速具破坏力 还能附带冰雹｜星岛教室

每到春末夏初，香港天气变幻莫测。有时上午阳光普照，午后却突然狂风大作，乌云盖顶，暴雨倾盆。老一辈会说：「打石湖」或「石湖风来了」。这看似古老的名词背后，蕴含着精密的现代气象科学。以下为大家拆解「石湖风」的科学之谜。

何谓「飑线」？

飑线正经过香港，并呈现类似弯弓形的强烈回波。图片来源：香港天文台

从气象学来看，「石湖风」并非一般季候风，而是「飑线」引致强阵风的俗称。

飑线，是由多个活跃雷暴单体紧密排列组成的狭长强烈雷雨带，长度可达数百公里。在雷达图像上，它通常呈现为鲜明的红色或黄色雨带，有时呈弧状弯曲，像一张巨大的弓——这种「弓形回波」往往代表破坏力极强的直线风暴。 4大成因

石湖风（飑线）的形成，须满足以下条件：

大气「上冷下暖」——不稳定能量储备︰春末夏初，地面受热达30°C以上，高空（5-10公里）则有冷空气入侵，温度低至-10°C至-20°C。这种垂直温差产生「不稳定层结」。 充足水气供应——潜热的燃料︰西南季候风从南海带来大量暖湿空气，低层露点温度常达22°C以上。水气上升时凝结，释放潜热，进一步推动上升运动。 抬升触发机制——点火器︰冷锋、低压槽或高空扰动经过时，将暖湿空气抬升到「自由对流高度」，触发对流爆发。 垂直风切变——把雷暴排成「线」︰风速或风向随高度变化（如低层西南风、高层西北风），使雷暴单体有组织地排列成一条狭长雨带——这正是飑线与散乱雷暴的关键区别。

「微下击暴流」导致「怪风」

飞机在接近「微下击暴流」时受到的影响。

飑线最显著的特征，是产生一股强烈的下沉气流，称为「微下击暴流」。其形成过程如下：

冷却效应：雷暴云顶温度可低至零下数十度。小水滴上升结成冰粒，随后下坠。

蒸发与融化吸热：雨滴蒸发、冰粒融化，从周围空气吸收大量热量，温度急降。

密度大增，急速下沉：冷却后的空气变得又重又密，像巨石从高空抛下，形成强烈下沉气流。

当这股下沉气流撞击地面，会向四周猛烈扩散，形成直线型破坏性大风，风速可达每小时100公里以上。2005年5月9日横扫香港的飑线，在葵涌货柜码头录得每小时135公里阵风，导致多个货柜被吹塌。

附带暴雨和冰雹

飑线本身是强烈雷雨带，雷暴单体含有极丰富水气，倾盆而下便成暴雨。若上升气流足够强劲，将雨滴反复推上推下，不断裹上冰层，便形成冰雹。2014年3月30日的「石湖风」，便有报告指冰雹直径达20至30毫米，如乒乓球大小。

「西北石湖风」及「东北石湖风」

香港最典型的是「西北石湖风」，多发生在春末夏初。当冷锋或低压槽南下，飑线从珠江口西北部的内陆地区形成，向东南移动，首当其冲是新界西北部（如流浮山、元朗）。

「东北石湖风」则与热带气旋有关。当热带气旋移近台湾附近海域，其下沉气流使华南沿岸云量减少；在长时间日照下，广东内陆下午升温造成不稳定，激发雷暴。由于中层背景风多为北至东北方向，内陆形成的雷暴逐渐移近本港，多个雷暴单体合并组成飑线。2008年7月27日的强烈飑线便属此类型，当日大尾笃录得每小时逾100公里阵风，亦有冰雹报告。

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经典案例：又一城「水舞间」

2014年3月30日，一道活跃低压槽触发猛烈强对流天气。天文台一小时内接连发出黄、红、黑雨警告，是首次在3月发出黑雨。本港多处录得每小时超过100公里阵风，并伴随乒乓球大小的冰雹。九龙塘又一城商场天花被强风暴雨吹破，雨水倾泻而下，被网民戏称为「水舞间」。葵涌货柜码头多个货柜被吹塌，交通瘫痪，航班延误。这些事件完整展示了石湖风的3大特征：强风、暴雨、冰雹。

「石湖风」名字由来

关于「石湖风」名称来源，有指源于渔民看见湖边石头被狂风吹起，亦有说法与「石尤风」有关。据元代《琅嬛记》引《江湖纪闻》记载：「石尤风者，传闻为石氏女，嫁为尤郎妇……尤郎为商远行……不归，妻忆之病亡。临亡，长叹曰：『……今凡有商旅远行，吾当作大风，为天下妇人阻之。』」自此，商旅遇逆风，便称之为「石尤风」。

古人对这类天气亦有生动描写。唐代顾云〈天威行〉：「飓风忽起云颠狂……金蛇飞状霍闪过，白日倒挂银绳长。」宋代赵蕃〈明日雨不止风加甚〉：「大雨晓未止，疾风朝更颠。茅飞疏我屋，禾偃病民田。」这些诗句都印证了古人对极端天气的细腻观察。

「石湖风」虽来势汹汹，但现今天文台已能透过雷达捕捉飑线踪迹并发出预警。了解其科学原理，保持警觉，便能应对这种由大气能量释放所引发的自然现象。

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小思考，大智慧

为何「石湖风」特别影响珠江口及新界西北部？

参考答案

当冷锋或高空扰动配合时，飑线多由西北方（珠江口西北部内陆）形成并向东南移动。地处西北、地势相对平坦的流浮山及元朗平原，往往首当其冲。

文：裘锦秋中学（屯门）中国历史科主任张镇良

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