黄国轩 - 独特的身体｜绘本地图

孩子对「性」感到好奇是十分自然的事，而家长担心也是人之常情，毕竟怕他们不懂得保护自己，或不懂得尊重他人的身体。性教育的绘本很多，例如我介绍过山本直英、佐藤真纪子的《我的小鸡鸡》和提利、戴尔飞的《萨琪到底有没有小鸡鸡》等等。

《Who Has What?: All About Girls' Bodies and Boys' Bodies》

最近，我的儿子不止想知道女性如何生育，也想知道更多男女之间的差异。我家中刚好有一本英文性教育绘本：Robie H. Harris和Nadine Bernard Westcott的《Who Has What?: All About Girls' Bodies and Boys' Bodies》。这本书属于「Let's Talk About You and Me」系列之一，其余4本谈及生育、家庭、饮食、朋友差异等问题，都值得看看。

延伸阅读：黄国轩 - 《篮月》 清风与乌鸦｜绘本地图

这本书讲小女孩Nellie和小男孩Gus跟父母一起到海滩玩。他们聊到每个人都有自己的身体。Gus认为男女是不同的，Nellie则认为大部分是相同的。我觉得这本绘本很有意思，从这个疑问展开，同时定下了「相同」和「不同」的思考范围，帮助儿童理解。有些身体构造「不同」，可是不论是男是女，他们都能够喜欢不同事物、做各种事情，从这角度看就是「相同」。这种「相同」可以破除刻板形象，因此，绘本描绘到男孩子和女孩子都可以喜欢捉青蛙、荡秋千、踏滑板车、打球和玩公仔等等。

绘本先介绍眼耳口鼻和手脚等基本部分，然后因为两个小孩需要更换泳装，就借此指出性征差异。女性有3个开口，男性则有2个，除了小便和大便的地方，女性还有阴道。绘者在旁边画出小狗的性器官，不但令人会心微笑，也能传递一个重要讯息：世间种种万物基本上都有雄性和雌性。当然，我看过一些网上评论，指这本绘本有性别二元论的倾向。这是一种观点，但我认为多元性别议题并非其核心主题。它用作教育儿童身体构造的基础知识，已经很足够。

延伸阅读：黄国轩 -《爱蜜莉》 天使住在隔壁｜绘本地图

最后，我欣赏作者最后写到，不论男女有多少相同或不同，最重要的是：你的身体是属于你自己的，你是独一无二的，任何人都能创造自己的未来。

电邮：[email protected]

文：黄国轩

作者曾任绘本馆副店长，现开设「小火苗绘本屋」FB专页评介绘本；大专兼职讲师、编辑。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<