李建文 - 让机会成为成果 ︱墙角寒梅

近月，笔者前往新加坡参与「Access社会流动性峰会」论坛（Access Social Mobility Summit）。是次交流聚焦于一个值得所有教育工作者深思的课题——社会流动（Social Mobility）。在多场论坛及专题分享中，来自教育界、企业界及社会服务界的讲者共同探讨：在资源分配不均、科技急速发展的时代，我们如何让每一位学生都拥有改变命运的机会？

改变人生的重要阶梯

在多场论坛及专题分享中，来自教育界、企业界及社会服务界的讲者共同探讨：在资源分配不均、科技急速发展的时代，我们如何让每一位学生都拥有改变命运的机会？（资料图片）

过去，社会大众常相信教育是改变人生的重要阶梯。然而，不少研究显示，今天影响一个孩子未来发展的因素，早已不止是学业成绩。家庭背景、成长环境、人际网络、自我效能感，甚至对未来的想像能力，都深深影响着一个人的发展轨迹。

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论坛中有一个观点令笔者印象深刻。讲者指出，贫穷不但是经济资本的缺乏，更是社会资本的不足。有些孩子从小就能接触不同专业人士，拥有丰富的人脉与资讯来源；但亦有不少学生即使努力读书，却因缺乏适当引导，而看不到更广阔的可能性。因此，要真正促进社会流动，不仅要提供资源，更要帮助学生建立视野、连结机会，并相信自己拥有改变未来的能力。

另一场题为「从机会到成果」的讨论则进一步指出，成功不应只有一种定义。长久以来，社会往往以考试成绩、入读名校或高收入职业作为衡量成功的标准。然而，真正的成功，应包括一个人是否具备面对逆境的韧性、持续学习的能力，以及选择自己人生方向的自由。

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这与本校一直推动的教育理念不谋而合。我校相信，每位学生都拥有独特的天赋与潜能。教育的责任，不是把所有学生塑造成同一个模样，而是帮助他们发现自己的价值，找到属于自己的道路。当学生能够相信自己、欣赏自己，便有勇气突破环境限制，追寻梦想。

作为教育工作者，我们无法改变学生的出身，但我们可以改变他们看待自己的方式；我们未必能为他们铺平所有道路，但可以陪伴他们走过重要的成长历程；我们未必能保证每一位学生都成功，但可以确保每一位学生都被看见、被支持、被相信。

在下一篇文章，笔者将分享与新加坡两间NGO深度访谈的成果，并聚焦讨论「教育机会不平等」如何影响当地的社会流动性。

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文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

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