林溢欣 - 大学梦｜中新学林

中大之于我，是家，但不止是家。中七那年，凑热闹到了中大开放日，见证过山城之大，也见识到未圆湖的秀丽迷人。那曲曲折折的桥从湖畔一直延伸到我脑中，让我深深相信，大学该是这个模样。放榜后考得佳绩，也没有想过港大，只在中大政政和中文系两者之间有过挣扎，后来填了后者，也许多多少少因为那朱红的狮子亭、曲折的桥，还有迷人的山水。

快乐时光

最深刻的一次，应该是毕业后电视台找我拍节目解说中文，再一次踏足那翠绿的湖边。阳光普照的中午，荷叶相依，曲折的桥人影寥寥，山城依旧是同一模样。（资料图片）

中大3年如火光一闪，时间多花在山上，上课在联合，住宿也在联合。春雾之时，宿舍对出的行人道一片白茫茫，是远离俗世的胜地。读书也好，玩乐也好，都不及找个地方静静地坐上一个下午。3年之后，考上了研究院，又在中大待上了两年。特别爱到图书馆，找一个近窗的位置，我在案头写论文，烽火台挂上横额，学生会干事叫嚷着，远处另一些人手持课本，悠闲地闲步，整个画面就是对于大学原有的想像。

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通宵玩乐过，也在百万大道见证过校庆，留下很多记认，但不再是刻下，仿佛曾经拥抱的过去太过虚无，没有了支撑的重量。我爱中大，因为这个地方培育了我，与其说是培育，倒不如说中大给过我一段没有杂音的岁月。中大的校巴，摇晃过很多未能开花结果的思绪；中大的大，容纳了很多青葱年少时的悲喜。踏进社会之后，地方大了，却已无处可藏。

学有所成，离巢四散。但飞得再高再远，也不及家的熟悉。后来我在中大成立奖学金，多次回去，与副校长时有接触。临近新年之时，我送上小小心意，副校长说我太客气了，我覆她中文人重视「饮水思源」四字，她说：「校对一下，中大人啊。」

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后来我想起，5年时光，经过未圆湖的次数屈指可数。最深刻的一次，应该是毕业后电视台找我拍节目解说中文，再一次踏足那翠绿的湖边。阳光普照的中午，荷叶相依，曲折的桥人影寥寥，山城依旧是同一模样。

努力读书，因为大学该是每一个人最快乐的时光。我想找一个更深刻的形容，但想来想去，还是快乐两字最为贴切。如果说，生命的本质不过是与现实的抗衡，那么4年大学该是你可以扬起嘴角放下世俗的唯一时光。

时光远去，我脑海仍然是那曲折的桥，弯弯曲曲却有条不紊地引导我回到曾经的快乐。这段快乐时光，是值得花上时间去追求的。有目标地读书，读书就甘苦参半了。

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文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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