梁丽婵 - 明日领航者时代星光｜学友智库

在数字科技爆发、全球格局重塑的「百年未有之大变局」创新时代，追求成为明日领航者的青少年，离不开要与时代所需结合。「十五五」规划纲要官方文件中，「创意/创新」词汇是高频的核心词。「以创新为第一动力」、「激发全民族文化创新创造活力」就是当中的关键主张。

黎家盈(后排右一)的经历，可以启发学生。示意图

时代要求青年高质运用时间，参与团队活动作自我提升，通过社区参与应用，增强数字科技及解决问题等能力，走进社区与各地，扩阔视野，增强「硬技能」（科技、创造力、洞悉大局能力）与「软实力」（伦理、坚韧、同理心）。港人黎家盈升空故事就是一个示例……

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黎家盈的中学成绩不算突出，但热心参与学生会活动，预科关键时期开始发力，高考取得3A佳绩而选读「电脑科学」。大学与博士阶段深耕学术，在关键时刻作出适切的人生抉择。她从警司到太空人，为备战神舟二十三号，坚毅完成8大类200余项严苛的训练，顺利通过飞行资格评定。拥有电脑博士学位、身为3孩母亲的她，在团队中承担精细科研操作，用坚韧融合多重角色。

黎家盈的丈夫何安心为「领航员」写下另一种注解。他毅然放弃在香港路政署的高级工程师专业，卖掉了香港的房产车辆，带着3个年幼的孩子定居北京。他以牺牲和无私的奉献告诉我们：所谓领航，有时并非站于台前发号施令，而是勇于改变人生轨迹，以坚韧和担当托举时代。

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「机会是留给有准备的人」，参与「明日领航者计划」的DSE同学、创意教学评审计划大学生、走进小学校园普通话大使，都把握了机会接受自我挑战，扩阔生活，发挥创造力。数字科技与大国权力转移的创新时代，梦想并非高不可攀。年轻人不论身处甚么境况，不论环境如何突变，只要增强实力与底气，眼中有家国，心中有梦想，在关键时期敢于突破，就能在巨变中找到属于自己的星光。

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文：梁丽婵

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为学友社社长及资深教育工作者。

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