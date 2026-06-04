Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁丽婵 - 明日领航者时代星光｜学友智库

知识转移
更新时间：18:00 2026-06-04 HKT
发布时间：18:00 2026-06-04 HKT

在数字科技爆发、全球格局重塑的「百年未有之大变局」创新时代，追求成为明日领航者的青少年，离不开要与时代所需结合。「十五五」规划纲要官方文件中，「创意/创新」词汇是高频的核心词。「以创新为第一动力」、「激发全民族文化创新创造活力」就是当中的关键主张。

黎家盈(后排右一)的经历，可以启发学生。示意图
黎家盈(后排右一)的经历，可以启发学生。示意图

时代要求青年高质运用时间，参与团队活动作自我提升，通过社区参与应用，增强数字科技及解决问题等能力，走进社区与各地，扩阔视野，增强「硬技能」（科技、创造力、洞悉大局能力）与「软实力」（伦理、坚韧、同理心）。港人黎家盈升空故事就是一个示例……

延伸阅读：黄雨晴 - 读懂行为背后的声音 靠1招令孩子重新振作｜学友智库

黎家盈的中学成绩不算突出，但热心参与学生会活动，预科关键时期开始发力，高考取得3A佳绩而选读「电脑科学」。大学与博士阶段深耕学术，在关键时刻作出适切的人生抉择。她从警司到太空人，为备战神舟二十三号，坚毅完成8大类200余项严苛的训练，顺利通过飞行资格评定。拥有电脑博士学位、身为3孩母亲的她，在团队中承担精细科研操作，用坚韧融合多重角色。

黎家盈的丈夫何安心为「领航员」写下另一种注解。他毅然放弃在香港路政署的高级工程师专业，卖掉了香港的房产车辆，带着3个年幼的孩子定居北京。他以牺牲和无私的奉献告诉我们：所谓领航，有时并非站于台前发号施令，而是勇于改变人生轨迹，以坚韧和担当托举时代。

延伸阅读：林晖峻 - AI时代 文科新机遇 具备2个独特优势｜学友智库

「机会是留给有准备的人」，参与「明日领航者计划」的DSE同学、创意教学评审计划大学生、走进小学校园普通话大使，都把握了机会接受自我挑战，扩阔生活，发挥创造力。数字科技与大国权力转移的创新时代，梦想并非高不可攀。年轻人不论身处甚么境况，不论环境如何突变，只要增强实力与底气，眼中有家国，心中有梦想，在关键时期敢于突破，就能在巨变中找到属于自己的星光。

电邮：[email protected]

文：梁丽婵

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为学友社社长及资深教育工作者。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

最Hit
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
6小时前
00:48
Save Lily｜警方：经DNA检测 证实Danny与被捕父母具血缘关系
突发
14分钟前
酷热天气廿岁外佣著短裤开工疑辣㷫港妈 家有一男一女＋小朋友 网民解读出婚姻存暗涌｜Juicy叮
酷热天气廿岁外佣著短裤开工疑辣㷫港妈 家有一男一女＋小朋友 网民解读出婚姻存暗涌｜Juicy叮
时事热话
7小时前
「花旦王」芳艳芬踏入100岁  售逾2千呎山顶豪宅获利6300万  近年身体安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艳芬踏入100岁  售逾2千呎山顶豪宅获利6300万  近年身体安康嗜睡享清福
影视圈
7小时前
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
生活百科
2026-06-03 15:26 HKT
马德钟自爆入院插喉照曝光 一部位大面积剧痛需抽积水 无奈煞停工作：未试过咁
马德钟自爆入院插喉照曝光 一部位大面积剧痛需抽积水 无奈煞停工作：未试过咁
影视圈
4小时前
惠康激抵赠品优惠！买1物满$187.6即送厨具+纸巾+洗衣珠 指定日子再享88折
惠康超市激抵赠品优惠！买1物满$187.6即送厨具+纸巾+洗衣珠 指定日子再享88折
生活百科
5小时前
Save Lily 懒人包︱「非常父母」风波始末 从芬兰潜逃到瑞典、回港家中再诞Danny后被捕
Save Lily懒人包︱「非常父母」风波始末 从芬兰到瑞典 回港家中分娩Danny 验DNA终证具血缘关系
社会
6小时前
恶死「追数党」来电喝令15分钟回家 港女收追魂Call恐吓「上去做嘢」 网民教超霸气反击法｜Juicy叮
恶死「追数党」来电喝令15分钟回家 港女收追魂Call恐吓「上去做嘢」 网民教超霸气反击法｜Juicy叮
时事热话
5小时前
利智神隐2年罕现身尼泊尔见仁波切  颜值变异惊人回复巅峰状态  收服李连杰管理廿亿身家
利智神隐2年罕现身尼泊尔见仁波切  颜值变异惊人回复巅峰状态  收服李连杰管理廿亿身家
影视圈
9小时前