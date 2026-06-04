法律词汇复杂难懂 认知语言学如何助理解？｜岭航未来

法律翻译是一门极具难度的专业翻译领域，译者不仅须具备一定的法律专业知识，更须掌握法律语言的特征和规律，从而能够翻译出各类含有专业术语的法律书面文本，以配合推行法律双语或多语制度的国家或地区的翻译工作要求。

法律翻译的难度很高。示意图

自1990年代起，法律翻译逐渐成为翻译学的一个重要分支，研究者常以「文类分析」（Genre Analysis）与「专门用途语言」（Language for Specific Purposes）等领域的方法，探讨法律文类的语言特征。上述两个领域均以「系统功能语言学」（Systemic Functional Linguistics）为基础，从传意角度理解原文目的，并按其语用功能翻成译文。虽然功能翻译法有助译者了解法律语域，但无法深入剖析其字形语义，使翻译工作仍然艰巨。故此，笔者以英汉法律翻译为例，建议译者如何从「认知语言学」（Cognitive Linguistics）的角度，理解法律英文词汇，从而改善翻译的准确度。

在正式阐述其应用前，笔者先简单介绍「认知语言学」的背景。「认知语言学」于1970年代兴起，其后与「生成语言学」和「系统功能语言学」并列为现代语言学的三大主流学派。在这些学派当中，「认知语言学」主张语言与人类大脑和认知密不可分，可反映个人理解事物概念的方式和心理形态。

另外，此学派大致可分为两大支派，即「认知语义学」（Cognitive Semantics）和「认知语法学」（Cognitive Approaches to Grammar）。本文将应用前者当中的「原型理论」（Prototype Theory），以及后者当中的「结构语法」（Construction Grammar）来分析法律英文中一些常见的词汇特征。

延伸阅读：职场「隐形冷暴力」 蚕食企业生产力 善用科技早干预｜岭航未来

「外语借用词」或「组合词」

对于初入行的法律翻译人员而言，不少法律词汇或令他们感到困惑。其因有二：一是法律词汇多为「外语借用词」或「组合词」；二是法律词汇常为「一词多义」。首先，以香港为例，不少法律英文词汇借自拉丁文（例如ex gratia，意为「特惠」）或法文（例如chattel，意为「实产」），难以按一般英文构词规律推敲其意思。

拆解「组合词」时则须更为谨慎。举例来说，根据「结构语法」分析，「common law conspiracy」与「common land parts」两组词虽以相同定语「common」开首，然而前者的结构为 [[AB]C]， 而后者则是 [A[BC]]。译者应先梳理字词排序，从而理解前者为「普通法串谋罪」（[common law] conspiracy），而非「共同法律串谋罪」（common [law conspiracy]），以及后者为「土地的共同部分」（common [land parts]），而非「共同土地的部分」（[common land] parts）。

延伸阅读：KOL打破传统行销格局 如何助力新产品上市？｜岭航未来

「一词多义」厘清核心字义

此外，不少法律英文词汇为一词多义，使译者较难判断原文所表达的实际意思，继而引起误解或错译。以英文中「acquire」一词为例，该动词的法律含义包括取得、收购、收集和征用等。当中，「收购」和「征用」须与有形实物搭配使用（例如「收购土地」和「征用车辆」），而「取得」和「收集」则无此限制（例如「取得国籍」和「收集资料」）。由于汉语中上述动词的写法、读音和用法皆异，因此译者在翻译时无法任选其一，往往需要反复推敲。

认知语义学中的「原型理论」指出，尽管多义词的含义看似毫无关联，实则却是从共同的核心意义引申出来。笔者续以「acquire」一词为例，「取得」为其核心字义，而其他含义分别延伸至涉及「金钱」、「整合」和「行政」等不同概念。由此可见，译者在处理含有歧义的法律英文词汇时，须先找出其核心字义，然后判断该词所引申的概念，并按语境翻译。

延伸阅读：谈人工智能生成内容 在教学的正面价值｜岭航未来

综上所述，笔者希望本文透过几个法律英文词汇的实例，有效展示「认知语言学」于英汉法律翻译的基础应用，同时寄望译者日后能进一步了解和应用更多相关的「认知语言学」理论和概念。这有助提升法律翻译工作的效能和准确度，并能借此进一步加强翻译学与应用语言学两个当代人文学科之间的联系和互动。

本文提供或列载的所有资料仅供一般参考之用，并不构成任何形式的法律意见或建议。读者如就相关法律事宜有任何问题或需要，应自行寻求法律意见或援助。

本栏欢迎院校学者投稿，分享个人学术见解及研究成果，1400字为限，查询及投稿请电邮︰[email protected]。

文：岭南大学英文系讲师洪浚升

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<