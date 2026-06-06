陈伟邦 - 归有光之深情｜艺文荟

〈寒花葬志〉是明代文学家归有光的一篇散文。当时，作者的妻子魏孺人已经离开人世，而魏氏的陪侍丫鬟寒花也不幸早逝。「婢初媵时，年十岁，垂双鬟，曳深绿布裳。一日，天寒，𦶟火煮荸荠熟，婢削之盈瓯。予入自外，取食之。婢持去，不与。魏孺人笑之。孺人每令婢倚几旁饭，即饭，目眶冉冉动。孺人又指予以为笑。」

《归有光全集》

此文是作者忆念亡妻和女婢所作。「寒花，女婢名。有光三任妻室，不见有志或表，却独于媵婢寒花有之，此间之怀思，毋须言明。」

归有光的散文在元明时是佼佼者，胜在题材平淡真率（不是写大英雄大君主的丰功伟绩），专写日常家人朋友宾主之深厚默契，明代文学家王锡爵：「其文无意于感人，而欢愉惨恻之思，溢于言语之外。」清代学者胡怀琛评论：「能将婢女神态曲折描写出来，着墨不多，而神采生动，此是震川擅长文字，所谓于太史公所深会处也。」

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这篇散文短小独特，一开始就写寒花穿深绿色的布裙、一对环形发髻低垂的活泼外形；二写寒花捉弄归有光，天气很寒冷时，当归有光刚入屋想取暖吃煮热荸齐时，寒花却故意拿开，不给主人吃的一幕，「以下犯上」的娇嗔互动可爱的动态，为当时文章之少见；三写寒花「目眶冉冉动」，魏孺人反叫寒花一起吃饭，又再知情而笑。

大家可以想像到那时的融和欢乐情境？这令我想起日本电影《东京小屋》的主仆情。《东京小屋》的「情」，还可以包括多纪对夫人的仰慕之情、女佣与少爷的微妙母子情。

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宋代女词人李清照与丈夫赵明诚婚后生活美满，夫妻志趣相投，共同致力于金石古籍的收藏与研究之情趣：「余性偶强记，每饭罢，坐归来堂烹茶，指堆积书史，言某事在某书某卷第几页第几行，以中否角胜负，为饮茶先后。中即举杯大笑！」

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作者为本地著名艺术教育家/画家，曾在本地多间中学及大专院校任教及统筹绘画、艺术史及美学欣赏等课程达30年之久。

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