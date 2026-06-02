林佩仪 - 三心体育教育 决心、恒心与窝心｜津中乐道

体育教育不仅是锻炼体能，更是一段结合毅力、情感与价值的学习历程，是培养学生心理韧性与社交能力的重要平台。学生在过程中学会面对挑战、突破自我，并懂得合作、关怀与尊重。为此，培敦中学优化体育课程，提出「决心、恒心与窝心」三心发展策略，从个人（点）、朋辈（线）及健康生活风气（面）三方面，培养学生的生命素养。

以三心培育全人发展

体育教育不仅是锻炼体能，更是一段结合毅力、情感与价值的学习历程，是培养学生心理韧性与社交能力的重要平台。 （示意图）

决心——突破自我的起点：本学年，学校于学界室内赛艇比赛中，以一秒之差击败强劲对手，创下培敦中学首个学界纪录。这一秒的背后，是学生长时间刻苦训练与不断自我超越的成果，展现坚定不移的决心。在校际田径比赛中，女子组及男子组亦分别晋级至第一组别及第二组别。成功从来不是偶然，而是源于不轻言放弃的勇气与持续努力。

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恒心——把坚持变成习惯：心需要恒心支撑。体育训练没有捷径，唯有日积月累的投入，才能逐步提升能力。重复练习的过程，不仅锻炼体能，更塑造坚韧的品格。学生逐渐明白，真正的对手并非他人，而是自身的惰性与退缩。当他们学会自我要求、规划训练并克服疲劳，自律与积极便会内化为生活习惯，终身受用。

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窝心——在运动中建立连结：体育亦承载着人与人之间的温度。学校近年引入木球等新兴运动，让不同能力的学生都能参与其中，共同享受运动的乐趣，并通过合作与策略思考，培养专注力、同理心与团队精神。在香港国际木球锦标赛2025中，学生表现出色，勇夺青年女子团体杆数赛亚军、青年女子双人杆数赛殿军及青年混合双人杆数赛季军。这些成果背后，更重要的是学生之间建立的深厚友谊。

正如校训所言：「你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来。」三心体育教育的精神，不止于技能提升，更引导学生发掘潜能：以决心迎难而上，以恒心持之以恒，以窝心关爱他人，让体育成为照亮人生的力量。

文：林佩仪

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为香港神托会培敦中学校长及九龙地域校长联会副主席。

原文标题为〈三心体育教育：以决心、恒心与窝心培育全人发展〉

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