黄正彦 - 原始史料的选择及应用：浅谈《史通．采撰》｜青史劄记

「上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西」——傅斯年。史料是治史的基石，因此动手找正确合适的原始史料是通往史学的第一步。既然史料如此重要，研究历史之时，要如何从海量的材料中选择合适的原始史料？要如何判断史料是否有价值？治史者必须由史出发。据《四库全书总目提要》，中国的传统史料大致分为正史、别史、杂史、传记、史钞、史评、职官、地理等共15类，琳瑯满目。

《史通．采撰》有甚么特点？示意图

在这「史海」中，史评类担当起「考辨史体」的重任，收录批评史书的书籍，而唐代史学家刘知几的《史通》更是当中的代表作。《史通》作为中国第一部有完整体系的史学评论书籍，分为内篇和外篇，两者分别讲述史书编撰的要求及史籍源流与前人得失。其中内篇第十五〈采撰〉阐述了刘知几对史料应用的一家之言。

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刘知几对原始史料应用的要求，可以总结为「广纳雅言」四字，广纳各家说法但慎选可信而没有邪僻者。刘氏在篇中分列魏晋前后的史学，举出左丘明、司马迁、班固等史家多参考上古雅言典籍等原始史料如《尚书》、《战国策》、《周志》、《郑书》，将这些可信的材料编撰整合，才可成《史记》、《汉书》等大著。

相反，汉后之嵇康、沈约所编撰之《高士传》、《晋书》，主要采纳时人二手之说及寓言作史，又多加入郡国方志、家族谱牒等只褒不抑、为地方豪族士绅歌功颂德的内容。这些史家以材料多为美，却违背左右史学记言记事、为后人评判得失的功能。

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古贤原始记录与今人二手所述大相迳庭，原始史料多为当时所作，更反映古贤之看法及判断，避免后人之解释修正。从二手材料出发则容易遇上后人穿凿附会、以偏概全等情况，导致所写之史乖谬失实。治史者必须对原始材料多加采纳，忠于原典记载，避免全面使用二手史料，在后人之幻想及修正之上建立自己的学说，唯有多采「雅言」，小心选择材料，才可建立一家不朽之言。

文：黄正彦

作者为2024年香港青年史学家年奖得主、香港大学文学院二年级生（主修中国历史文化及世界历史）。