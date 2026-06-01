杨佩珊 - 不要小看你年轻︱教评心思

复活节假期后的第一个早会，校长手持一束手工花束，缓缓站到台上。那一刻，礼堂里的喧嚣渐渐沉淀下来。她微笑着，郑重宣布——一颗彗星诞生了。中五级陈铠澄同学，代表香港武术代表队出战「第十届世界青少年武术锦标赛」，在强手如云的国际赛场上勇夺一金一铜，为港争光。

铠澄与队友合力赢得女子青年组对练金牌，并在个人项目女子青年组南拳中摘下铜牌。这两年一度的赛事，是全球最高级别的青少年武术盛事，今届汇聚了78个国家及地区、超过600名精英运动员。香港代表队最终高踞奖牌榜首位，成绩举世瞩目。铠澄以精湛技术与沉稳发挥，充分展现罗陈楚思不屈不挠的斗志。

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然而，光荣背后是日复一日的汗水与取舍。作为全职运动员，铠澄每天傍晚完成训练，筋疲力尽却从不言累。晚饭后，她不是休息，而是打开课堂录影，一边回看一边自习。要在学业与训练之间取得平衡，绝非易事。幸好，学校一直全力支援——除了在课堂及测考上为她特别规划，还提供课堂录影、奖学金、补习及课后辅导。这一切都成为她最坚实的后盾，与她并肩追梦。

铠澄的成功，意义远不止于奖牌。每一个发光的生命，都能成就他人。校长与全体师生为她的佳绩感到自豪，但更深刻触动大家的，是她背后付出的汗水与那份永不放弃的毅力。

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校长曾分享：「每当我在校长室工作至夜阑人静，感到疲惫或孤单时，只要想起铠澄，就会知道自己并不孤单。教育的路上，原来有很多人一同在奔跑。」铠澄的坚持，像一盏灯，点亮了身边的人。她的勇气与专注，不仅激励同学勇于追梦，也深深鼓舞了正面对重重教育挑战的老师，甚至校长本人。

教育的本质，从来不限于老师教导学生。有时候，学生的坚韧与追求卓越的精神，反过来能深深激励老师。铠澄用她的生命，照亮了我们每一个人的心。

让我们重新看见，教育最动人的力量，正是生命影响生命。不要小看你年轻，因为一个年轻的生命，足以改变许多生命。铠澄的故事就是最好的证明——当一个年轻人全力以赴地发光，她的光芒可以照得很远很远。

文：杨佩珊

作者为仁济医院罗陈楚思中学校长、教育评议会执委。

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