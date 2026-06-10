欧本 - 《世界的王蒙》 中国作家王蒙的世界足迹｜书识世界

上周末在一间书店里，我无意间瞥见一本书，封面上有一个我熟悉的名字——王蒙。对于香港读者来说，王蒙的名字或许不算陌生，但也未必熟悉。他是中国「人民艺术家」称号的获得者，写过《组织部来了个年轻人》、《活动变人形》，在内地文坛享有极高声誉。

《世界的王蒙》

当我细细翻阅这本《世界的王蒙》的时候，才发现这不仅是一本关于王蒙的书，也是一部关于「中国当代文学如何走向世界」的珍贵记录。它用详实的史料与生动的文坛轶事，讲述「人民艺术家」王蒙70年创作生涯中，如何与全球70多个国家、近30种语言的读者和学者进行深度对话。从美国爱荷华大学的国际写作计划，到马来西亚的花踪文学讲座；从白俄罗斯明斯克的诗歌朗诵现场，到菲律宾马尼拉湾的华人读者沙龙——书中呈现的是一个从容自信的中国作家，用文学与世界平视交流的真实图景。

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令我惊喜的是，书中有专章讲述王蒙与香港的文化渊源。原来，在王蒙的世界文学地图上，香港并非一个匆匆路过的座标，而是最亲切的另一半：香港作家联会作为两岸的廊桥，是王蒙每逢来港必赴的「老地方」。2003年12月，金庸与王蒙在三联书店展览厅对谈《红楼梦》，两位文坛大师立论新颖、妙语连珠，为香港读者留下了一段文坛佳话。10年后，他又与白先勇同台，畅论「全球化下华文文学的地位」。余光中、金耀基、郑愁予、聂华苓……这些在香港交汇的华人文学光影里，王蒙从未缺席。2016年，他在香港中央图书馆以「放逐与奇缘——我的新疆16年」为题演讲，坦言「没有那个时候的王蒙，也不会有以后的王蒙」。

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在中国现代文学的版图上，香港不仅是见证者，更是参与者和创造者；在中文与英文、传统与现代之间，孕育出一种既属于中国、又面向世界的独特文学气质。金庸的武侠小说、倪匡的科幻奇想、李碧华的诡谲爱情，深受全世界华文读者的欢迎。而这本书中记录的王蒙与金庸论剑、与余光中谈诗、与白先勇品《红楼》的诸多瞬间，也再一次证明：无论身处何地，华文文学的血脉始终相通，而这份相通，恰恰是与世界对话的起点，而非终点。

文：欧本

作者是青年出版人，与读者分享如何开卷有益。

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