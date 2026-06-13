口语正字｜走盏VS走趱VS走栈 边个写法先啱？｜语文探骊

在日常对话中，「走盏（zaan2）」的用例并不少见，例如「点走盏」、「有冇得走盏」。若追本溯源，其正字应为「趱」。然而在现今报章、社交媒体中，「盏」或「栈」却更为常见。

「趱」与「盏」意思并不相同

「趱」与「盏」的意思并不相同。示意图

「趱」字古已有之。根据《广韵》和《集韵》，其义可作「逼使走也」，即逼促人移动、赶使前行；此外，「趱」亦常见于表示位置挪动的用法，如「趱座」、「趱位」，都是把原有位置腾挪、移开，让出空间的意思。

由此可见，「趱」的语义核心，包含了在受阻或受限情况下，设法移动、逼近、挪过去的意思。现代汉语中，「趱过去」便是表示虽有阻滞，仍设法挤过、移过，与此正可互相参照。

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然而，在实际书写层面，其使用频率已明显下降。根据笔者于2021年11月至2025年11月共5年香港报刊数据统计，「走趱」仅出现11次，「走栈」8次，而「走盏」则高达122次，显示「走盏」已成为当今主流写法。

从构词角度看，「走趱」可理解为动词性结构，其中「走」是主要动作，「趱」则补充其移动方式或状态，表示逼身移动、挪动而过。若以「趱座」、「趱位」、「趱过去」等用法参照，便可见「趱」所保留的是一种使位置改变、使身体移开、在限制中前移的动态语义。因此，「走趱」整体所表示的，不是抽象的「周旋」，而是较具体地指仍可移动、仍可腾挪、仍有办法通过或脱开。

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相对而言，「走盏」与「走栈」只是现代较通行的借字写法。「盏」本指杯盏，「栈」本指棚架、栈道，两者本义都与移动无关，也不具「逼使走」或「挪位」的语义内容。因此，在「走盏/走栈」这些写法中，后一字主要起记音作用，而不再承担本字「趱」原有的语义提示功能。

也就是说，现代书写中的「走盏」，其实仍对应口语中的「走趱」；不过，由于「盏」字较为常见，读者较熟悉，书写与输入时也较方便，久而久之便更趋流行，而本字原来的语义线索，亦随之变得不那么明显。

文：香港中文大学商学院一年级学生曾安琪

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈谈「走趱」〉。

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