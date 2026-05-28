陈卓禧 - 升起的不止是国旗｜卓言絮语

阵阵笑声与掌声从活动室「创识坊」里传来。国旗护卫队的同学围成一圈，与民青局麦美娟局长交流，大家七嘴八舌地分享着日常训练的甜苦。在座不少同学来自学警预备训练或纪律部队课程，加入相关部队服务社会是他们的心愿，「香港青年没法参军，我就加入警队」。

看到香港的前途

在座不少同学来自学警预备训练或纪律部队课程，加入相关部队服务社会是他们的心愿。（图片来自民政及青年事务局）

国旗护卫队，就是磨练心智的大熔炉。麦局长笑言，每次在台下观看回归纪念和国庆升旗仪式，心里总捏一把汗，默念「千万别出事」。这份与升旗手同频共振的紧张感，引来全场共鸣。有同学坦言曾在仪式中走错步伐，慌乱中幸得师兄指点，学会深呼吸、踏碎步找回节奏。众目睽睽下不容有失，出错亦要冷静应对。

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「这种环境下培养出的抗压与应变能力，正是未来职业生涯不可或缺的素质」，局长勉励队员。

这份心志也转变了同学的人生轨迹。当司机的嘉俊放下书包多年，某次热心为乘客搬行李，换来那位退休警察的鼓励：「不如投考警队，为社会服务更多。」这让他猛然醒悟，不甘就此一生，于是毅然重返校园。入国旗护卫队后为达标准，他常在天黑后留校加操，还在不到一年内增加近20公斤体重。严格的要求和训练，不但增长了体能、信心，还重新掌握了人生方向盘。

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同样在制服中找到力量的，还有修读幼教的晓彤。在儿童家舍长大的她受过许多恩惠，一直希望能回馈社会。从港专国旗护卫队创立之初就加入，如今已达4年，她笑言当初连左右都分不清，现在已成为独当一面的师姐，更以导师身份到中学教导步操与升旗。从受助到助人，从迷惘新手到传承使命，晓彤在护卫国旗的责任感中找到了信念。

冉冉升起的国旗背后，凝聚的不仅是爱国情怀，更是年轻人的成长与蜕变。从这群立志守护香港的青年身上显现的坚毅与担当，我看到香港的前途。

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文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

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