朱启文 - 由刘春杰版画 到那些年的青春印记︱视艺师语

3月下旬到一新美术馆，听中国版画家刘春杰与香港版画家的对谈，回顾两地版画创作的历程。刘刚退休，笑称是次展出为其青年时期的创作，实青春印记也。香港版画家吕慧珠则提到当年台湾版画家廖修平来港主持工作坊，促成香港版画协会成立于1976年，至今已50年了！

中小学创作展

自2006年，教育署美工中心由北角百福道迁到九龙塘，并名为「教育局九龙塘教育服务中心」。（图片来自教育局）

上世纪七八十年代，版画教育很兴盛，教育署美工中心办了不少培训课程，并举行学生版画创作展。是时我就读铭贤书院，参加美术学会的版画班，学习木刻版画、丝印等。

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中四时选修美术与设计科，一班同学跟随马桂绵老师到百福道美工中心，参观「会考」作品展，那是展出对上一届考生的杰作，供来者参考。展品还包含中小学各级的学生创作，初名「中小学创作展」。

翌年中五会考后，据知考生作品于评分后全部销毁，为免「甩底」，美工中心的同工邀请一些友好学校提交上届考生作品，我也给马老师「征召」，重做交卷。

1982年，我在教育学院毕业，到一间肢体弱能学童学校当美术教师，该校首次开办会考课程，为了让学生亲自看看同龄学生作品，我带他们到美工中心观展。

是时中心没有升降机，最吃力的是「搬运」轮椅使用者，我们着学生捉稳梯间扶手或坐在椅上，然后合力搬轮椅，再抬学生登楼坐回轮椅上，有点吃力。其后，督学杨怀俸告诉我：「将来在九龙塘大楼展出，有升降机的。」

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2000年后，随着教育局的大楼落成，设有专属的展览厅，在宽敞的空间，充足的照明，呈现学生多元的创作，我也常常带学生来参观，参观后还在平台的小卖部，一边小吃，一边交流，实属赏心乐事。

今年适逢「学生视觉艺术作品展」金禧纪念，艺术教育组4月在大会堂举办展览，展品纷陈；5月还办了艺术教育研讨会，探讨艺术教育的方向。半世纪一晃便过，相信不少莘莘学子经历或多或少的艺术氛围，未必人人会当上艺术家，大家却受惠于艺术的薰陶，开展宽阔的人生。

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文：朱启文

作者为香港美术教育协会前执委会成员、荣休校长。

原文标题为〈青春印记〉

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