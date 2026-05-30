黄国轩 - 《篮月》 清风与乌鸦｜绘本地图

我介绍过芭芭拉．库尼的绘本《花婆婆》、《爱蜜莉》之后，想多看一点她的画作，就在图书馆预约了一些，希望跟大家再分享一本《篮月》（Basket Moon）。我起初还以为它叫「蓝月」，但原来真的是篮子的「篮」，相当新颖。

《篮月》

绘本作者玛丽．琳．蕾（Mary Lyn Ray）是童书作家，也是温特图尔美术馆的研究员，专门研究美国工艺品。她编辑和木篮子有关的历史时，感到浓厚的兴趣，慢慢酝酿出这个故事。至于绘者芭芭拉．库尼（Barbara Cooney），为了绘画这本书，曾亲自到纽约州的塔可尼克区仔细研究制造篮子的方法。她的绘本成就绝对与其认真的精神有关。这就是为甚么她的画风优美而传神。

《篮月》1999年在美国出版，以100多年前哥伦比亚乡间高原上的村落为背景。那里的居民制作木篮子，定期到附近的城镇出售。不过，木制的篮子始终会被纸袋、厚纸箱和塑胶篮子取代。这类传统手艺终归敌不过时代的冲击，一定会式微，只余下少数人去坚持。我想，这本绘本不但是向他们致敬，更肩负了流传的责任，让世人认识。不过，作者并非以知识绘本类型编写，而是构思了一个少年成长的故事，表达传承的主题。

延伸阅读：黄国轩 -《爱蜜莉》 天使住在隔壁｜绘本地图

作者以第一人称「我」叙述，最初「我」只能目送爸爸出发到哈德逊城镇卖篮子。月亮不但像灯笼那样照亮前路，更是年岁的见证。「我」直到9岁那年，才获得批准跟爸爸同行。虽然「我」期待已久，但到了城镇之后，发现那里的人常然嘲笑，「我」便承受不住，嫌弃自己的出身和工作。作者写：「那些人的声音，好像一群乌鸦的叫声，紧紧的围绕在我身边。」

但凡儿童成长的故事，主人翁遇到困难，通常需要有智慧的人点拨，才能蜕变。作者特别安排了同是手工艺师傅的邻居大乔先生启发「我」：「清风教我们把它编成了篮子。」真美，如诗一样。「我」学习静下来倾听大自然，开始感觉到清风在呼唤自己，树木和未来的篮子正在生长。无疑，真正成长了的，正是「我」。

电邮：[email protected]

文：黄国轩

作者曾任绘本馆副店长，现开设「小火苗绘本屋」FB专页评介绘本；大专兼职讲师、编辑。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<