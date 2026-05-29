林溢欣 - 我们的中文科｜中新学林

我们的中文科好像与我们越走越远了。越来越追求实用性的考试制度，中文科显然不再是以往可供想像、可存浪漫的载体。文言范文重入战场，只怕愁闷气氛更为浓烈。只是，从文言文到写作能力，再到写作卷的实用性文字，我们不能随便否认中文科对于学生基础能力的验证作用。这是一堵通往大学的门，如果我们相信大学教育讲求学生的自学、求真、思辨等能力，那么中文科这一关口作为筛选的媒介，从论证能力、逻辑能力、书写能力等实际意义而言，不能有失。

文章具备特定条件

这是一堵通往大学的门，如果我们相信大学教育讲求学生的自学、求真、思辨等能力，那么中文科这一关口作为筛选的媒介，从论证能力、逻辑能力、书写能力等实际意义而言，不能有失。（AI 生成示意图）

读中文有时不能强求答案，也不能强求划一准则。我讨厌也害怕学生问一篇文章具备甚么「特定条件」就能取得5**。我可以答你「扣题 」、「文笔」、「立意」等词语，但事实上每篇考生作品都是独一无二，阅卷员只能依大方向作审视，很多时候某地方处理得不够理想，但文笔补足，也就不影响取得高分。换言之，在追求标准答案的时代，中文还是容许有一点「人性的调整」，有好也有不好，但制度如此，不得强求。

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读中文也不能单靠感觉。例如阅读能力考问「结构分段」，有些同学纯靠感觉动笔，不考虑作者文章的布局铺排。其实，中文科是有迹可寻、有根有据的科目：长问题依靠文本证据，实用写作依赖资料数据，一切一切并非镜花水月不可捉摸。所以，学习、梳理、记录、实践、复习，中文科的所谓「沉浸过程」，说穿了还是你愿意花上多少时间。

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近来我常想起以前写过的一段话：「逃，逃、逃。世界本是荒凉，而我们又是这样的微不足道。一门艺术，如何不被尘世价值所覆盖，是我一直思考的问题。然而在逃的过程之中，我还学会抗争。世俗和我，如何能洁身自好，如何能飘然出尘。荒凉的人生，像泡的一壶菊花，在人海中浮沉。如能加上数株红玫，清丽还添上几分微苦，这才不至于单调。你们这壶花刚泡好，还在盛放之中。将来也要遇上多少浮沉，然而没有经历，也就不免失去命定的责任。我们原是要这样的历经冲泡，才能有回甘的酝酿。这场大雨即将冲刷而至，如果不能逃避，那就选择迎难而上。在绝望之时，再次想起一壶的花茶，淡黄的茶水之中，先有微苦，微苦之后的回甘，骤眼而至。」

愿你们都学会飘然出尘、学会洁身自好。

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文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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