李建文 - AI时代下教师角色 希望的传承者｜墙角寒梅

在人工智能（AI）急速发展的浪潮下，教育界正面临前所未有的剧变。当知识获取变得触手可及，教师角色被重新定义，我们更需深刻反思：教育的核心究竟是甚么？

早前，天主教香港教区举办以「希望的传承者」为题的「天主教学校教师日2026」，全港教师齐聚一堂。分享嘉宾周守仁枢机与龚广培先生的真知灼见，为教育工作者带来深远启发。

培育完整的人

在人工智能（AI）急速发展的浪潮下，教育界正面临前所未有的剧变。（新华社图片）

周守仁枢机指出，AI并非需要恐惧的洪水猛兽，关键在于如何正确驾驭，并在科技洪流中守护不可替代的人性价值。

教育的本质绝非单纯培养符合市场标配的机器，而是培育「完整的人」。面对激烈的竞争与焦虑，很多年轻人害怕失败。枢机勉励道：「希望，其实存在于失败之中。」唯有历经挫折，人才能学会重新站立。学生不是冰冷的数据或成绩，而是有情感的鲜活生命。在AI时代，教师躬身靠近、温柔陪伴与聆听的姿态，显得越发弥足珍贵。

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龚广培则强调，AI能模拟精准知识与华丽文字，却复制不了真正的人性与爱。演算法懂得分析数据，却不懂何谓牺牲；它能模仿情感，却无法承载生命的重量。

因此，教师最崇高的使命，从来都是「以生命影响生命」。对身处边缘或缺乏关爱的学生而言，教师一个肯定的眼神、一句真诚的鼓励，便足以扭转其人生。这种建立在爱与信任之上的生命连结，是任何科技都无法替代的。

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两位讲者不约而同地指出，AI应是辅助工具，而非灵魂的主宰。教育更重要的，是引领学生建立独立思考、道德判断与同理心。在能轻易获取答案的时代，探索、犯错与反思的「过程」，远比答案本身更能滋养成长。

在这充满焦虑与比较的年代，天主教教育所强调的「全人教育」——心、智、灵的均衡发展，弥足珍贵。教育的本质从来不是制造完美的复制品，而是以爱为本，陪伴每一个生命在希望中慢慢成长。

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文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

原文标题为〈成为希望的传承者〉

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