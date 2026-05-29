黄雨晴 - 读懂行为背后的声音 靠1招令孩子重新振作｜学友智库

每个孩子都有自己的学习节奏，但我们常常只看到「跟不上」的表象，却忘了倾听行为背后的声音。

教师需要聆听孩子的心声。示意图

班里有位中文成绩不理想的女生，专注力较弱，大家早已翻开书页，她总要迟一两分钟才回过神来。她常说不喜欢中文，甚至在课堂上打断教学，起初被我批评后，她故意叫我「陌生人」。表面看是捣乱，实质在用行为呼喊：「请关注我」，所以在小息时，我常常温柔地与她谈心。

行为是孩子的语言，温柔是打开心门的钥匙。渐渐地，她改口叫我「黄老师」，还会跑来分享心事，主动问中文题目。这让我体会到，孩子完全能分辨「管教」与「嫌弃」——严厉若建立在温柔的底色上，他们反而更愿意靠近。

其实，孩子表达需求的方式不止一种。有的用调皮引人注意，有的则把委屈藏在心里。

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另一个学生哭着说不想做班长了。原来她维持秩序时发了脾气，同学一句：「控制不了脾气，有甚么资格做班长？」深深刺伤了她。更痛的是，家人也说过同样的话。她认定自己没有能力。

孩子最深的伤害，往往来自被最信任的人否定。我先肯定她的尽职尽责，并告诉她不要害怕犯错。我知道她是个极需被肯定的小孩，便给她一个具体目标：「再坚持做一个月班长，改掉爱发脾气的缺点，我就打电话给家长，肯定你的努力。」她的眼睛一下子亮了。具体目标加上可兑现的承诺，比空洞的安慰有力得多。接下来的日子，她真的更有自信了。

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每个孩子都是一颗独特的星星，他们需要的不是更多批评，而是一双愿意看见他们光芒的眼睛。课堂上的严厉是为了秩序，课下的温柔是为了连结。当我们愿意倾听行为背后的声音，给予具体的肯定与可行的目标，孩子便能在爱与接纳中，发掘属于自己的力量。

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文：黄雨晴

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为小学中国语文科教师。

本文标题原为〈读懂孩子行为背后的声音〉

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