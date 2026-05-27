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凌婉君 - 谈心时 父母要全心倾听︱家长教室

知识转移
更新时间：11:59 2026-05-27 HKT
发布时间：11:59 2026-05-27 HKT

10岁的小女儿昨晚等待我回家，我感到她满满心事，闷闷不乐，好想与我分享。但我在家中忙得不可开交，边忙边问她：「女儿，你有甚么事？可否与我分享一下？」她竟然抱怨：「跟你谈心真的没意思，你总是一边做其他事一边听我说话，眼里没有我，我都不知你是不是在听我说话。」

引导想法和感受

「取笑其他人的行为常是没自信表现，我们做好自己就可以了。」小女儿给予妈妈一个大拥抱。（示意图）
「取笑其他人的行为常是没自信表现，我们做好自己就可以了。」小女儿给予妈妈一个大拥抱。（示意图）

的确，我当时真的心不在焉地与小女儿交流，脑袋仍想着工作的事。这样子往往让自尊心极强的女儿产生反感而不想与我沟通。我们应如何倾听子女说话？

延伸阅读：郑蕙珊 - 原来孩子一直在看你！家长避免1行为 可令子女学会包容｜家长教室

首先要有正确倾听态度。「手」和「心」先要停，请父母放下正在做、正在想的事，注视对方，给孩子表达的时间与空间；然后「眼」要看，我们要仔细留意孩子的面部表情、说话的声音、语调语气、身体动作等所有非语言沟通；还要「耳」要听，我们要专心倾听孩子说话内容，更可按内容以简短句子回应，如「你觉得明天上课会如何」、「同学话你是一位顽皮的学生你觉得愤怒吗」，将孩子的想法和感受引导出来，让他分享更多。

延伸阅读：陈卓然 - 放下包袱 以好奇心与子女展开对话︱家长教室

最后，要表现你对他回应的兴趣，如「我跟你想法是一样」，来表示你想听下去。

原来小女儿今天上英文堂时，老师请她在班上与其他同学进行角色扮演活动，但她太紧张，所以声量太小，结果老师安排她回座。她觉得很沮丧。

「女儿，你为今天角色扮演不开心？」

「妈妈，我觉得好丢脸，同学都笑我了。」

「今天突如其来的活动，你能尽力表达，已经好了不起！我们可以一步一步来。」

「但有好多男同学笑我。」

「取笑其他人的行为常是没自信表现，我们做好自己就可以了。」小女儿给予妈妈一个大拥抱。

小女儿感到妈妈在困难中与她谈心，她在妈妈的爱中成长，同时也滋润了妈妈的心。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：凌婉君 

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为凌婉君姑娘。

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