何汉权 - 香港的教科书｜教育现场

「一国两制」下的香港，具备不少宝贵的特色，既是特色，多少也只仅此一家，这家历史文化的积深积厚，内涵受旁人称羡，别处也难以翻版，咱们要努力传承与开拓。

中史教科书传达中国四大领域

中史教科书要盛载并传达的中国，概分四大领域，那就是「文化上的中国」、「多元民族搏成的中国」、「地理上的中国」及「具法理基础的中华人民共和国」。（资料图片）

教育领域上，多元化办学模式，凝聚一个又一个办学团体开展办学，发挥理想与贡献，建构具香港特色的办学优良作风，嘉惠学子；另一是由教育局设定课程大纲，鼓励民间各出版机构，按大纲指示，申请出版教科书，整体而言，小小的香港，多间出版商都会争取出版，务求被教育局将之列入「适用书目表」。这些香港的特色，一直为四邻称羡，学界乃至社会各界都要共同珍惜。

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笔者教学经年，看具香港特色的各科教科书的出版，都能呈现相同的优点，那就是内容丰富多元，图文并茂，教学辅助资源多样化，颇能引发学生学习动机，对课担较多较重的老师而言，确实帮助不少。

笔者任教中史科多年，中史教科书确实都呈现上述优点，更且，会设不同栏目及活动建议，如历史趣味既有小知，亦有反思，以及十分重要的价值观，这些大教育的选择题，都有辅助教材提供，可让教师因应学生程度、教学进度及专业判断，从而选取或剪裁，活用于课堂教学。

中史教科书要盛载并传达的中国，概分四大领域，那就是「文化上的中国」、「多元民族搏成的中国」、「地理上的中国」及「具法理基础的中华人民共和国」，改版的初中中史教科书的文字表述、史实订正、史观确定等，都能从四大方面着眼，既符合「一国两制」融合的要求，亦切合学生学习中史（国史）的需要。

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以文化上的中国为例，按照考古最新成果，将早期国家上限移至仰韶、良渚文化，而并非是记载始自夏朝。从多元民族搏成的中国看，满清改为清廷，更体现民族平等。

从地理上的中国审视，历史地图既符合国家自然资源部的规范，并清晰标示历代政权疆界及政权部族界，反映中国历史上是统一的多民族国家。从具法理基础的中华人民共和国的原则出发，务要按史实对国家领导人作中肯评价，并非在资料不全的情况下，硬要作出负评；而补充国家取得的多方面成就亦有必须，从而让学生全面认识国家的发展。

无疑，改版的初中中史教科书终究完成，各方都付出时间与心力，精神源流系于「家国为念」。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

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