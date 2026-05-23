教育评议会 - 感恩祖国 穹苍有港人︱来论

回望二〇〇三载人航天初启之时，神舟五号载著航天员杨利伟只身飞向幽邃太空，那是我国载人航天史上的第一步，全国同胞无不屏息凝神，既激动亦带著一丝对未知的忐忑。时至今日，二十多年过去，国家航天事业经历了令人惊叹的跨越式跃进，从一人单日飞行，到如今太空站长期有人驻守、多人多天太空漫步，甚至大步迈向登月计划。在这条由无数科技英才用汗水与智慧铺就的登天之路上，如今在国内有过百名顶尖宇航员正接受严格训练。令人振奋的是，在这场高手如云、选拔极其严苛的第四批预备航天员甄选中，来自香港的黎家盈脱颖而出，成功入选为载荷专家，即将肩负国家任务飞上太空。这一步，不仅是黎家盈个人的一小步，更是香港人历史性地参与国家航天伟业的一大步。

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「这一步，不仅是黎家盈个人的一小步，更是香港人历史性地参与国家航天伟业的一大步。」 央视截图

黎家盈一小步 港人参与国家航天一大步

这项历史性突破，背后有着深远的政治与时代意义。黎家盈能在极高淘汰率的选拔中通过重重考验，足证其专业技术、体能与心理素质皆达到国家级乃至世界级的顶尖水平，展现了香港科研人才的出众能力。更重要的是，国家首次在港澳地区选拔载荷专家，并最终选中香港代表，充分体现了中央对香港青年的器重与厚待。这不单是政策上的倾斜与关怀，更是「一国两制」政策切切实实、成功实践的生动写照。感恩祖国的伟大包容与远见，让香港同胞在回归后，能有机会与祖国人民携手并肩，共享航天事业的伟大荣光，将香港人的身影留存在浩瀚穹苍。

深入了解黎家盈的背景，更让人对其由衷敬佩，为年轻一代立下了高尚的榜样。她本身已拥有博士学位，并在香港警队中担任警司，事业成就卓越，社会地位高尚；在家庭生活上，她更是三名儿女的母亲。在日常工作与家庭照顾已忙得不可开交的情况下，她本可选择留在舒适圈，享受安稳优渥的生活，却依然毅然决然投身极其艰苦、考验体能与意志极限的航天员特训。这种甘愿放下高官厚职、告别安逸、不畏千辛万苦去争取并完成国家任务的举动，正正体现了坚毅不屈的狮子山精神。面对严苛的航天特训，她迎难而上，用汗水诠释了香港人永不言败、敢于拼搏的底色。而她的无私投入，更源于内心深处希望尽自己最大能力为国家航天事业出一分力的担当，完美实践了「东江水流」饮水思源、回馈祖国的崇高情怀。

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「面对严苛的航天特训，她迎难而上，用汗水诠释了香港人永不言败、敢于拼搏的底色。」 央视截图

体现狮子山精神 实践饮水思源

黎家盈的成功入选，亦让我们深刻看到国家在科技领域日渐成熟、甚至在多个航天领域超越西方国家的强大实力。这绝非偶然，而是国家长期以来坚持基础教育、高瞻远瞩培训科技人才的卓越远见。「科教兴国」绝对是国家未来的核心发展路向，香港作为国家不可分割的一部分，亦必须紧随国家发展步伐，主动担起培训未来科技人才的重要责任。

为了让这份宝贵的航天精神与爱国情怀在香港薪火相传，教育评议会在国家的全力支持下，将会在香港中小学逐步落实推行系统化的航天教育课程。我们期望透过这些精心设计的课程，打破传统科普教育的框架，让小学生及中学生对航天学、太空科学以及宇航员的训练生活有了初步且正确的认识，从小在他们心中播下科研与爱国的种子。

教育评议会深信，透过持之以恒的教育培训，香港定能进一步培育出更多像黎家盈一样文武双全、德才兼备的优秀人才。黎家盈的升空，是香港航天梦的璀璨起点，透过本地航天教育的扎根与国家的强大后盾，未来将会有更多香港青年并肩祖国，在浩瀚宇宙中留下属于港人的骄傲足迹。



会长 何汉权

主席 蔡世鸿

执委 赖俊荣

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