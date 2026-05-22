笨泥爸爸 - 儿子的相片回忆杀｜父中作乐

儿子离家去纽约做半年交换生，转眼已过去5个月。朋友问我：「挂念吗？为甚么不飞过去探他？」我说：「足足半个地球，路程也太远吧。」而且我发现心中的挂念比想像中少，毕竟他是个成年人了，毋须我们太忧心。

用另一方式圆梦

我已经想过这画面，因为他修读的是多媒体制作，去Broadway看Musical是必须的了。不过他跟同学一起去看的不是《芝加哥》或《猫》，而是近期大热的「米高积逊」歌剧版《MJ The Musical》。（路透社图片）

飞来飞去的事情留给年轻人，我看他用互联网传来的照片便可。某天儿子传来一张大桥相片，影像好熟悉啊……是布鲁克林大桥。

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我最爱的电影之一《秋天的童话》，船头尺和十三妹的童话爱情故事就在这里发生。我又上网翻看两人离别的经典场面：船头尺跑上桥旁的马路送别十三妹不果，十三妹的车驶过大桥离开。再看那一幕，心头还是揪着揪着的。

另一天，一张挤满人的篮球场相片传来，原来他飞了去侯斯顿看NBA。现场看NBA曾是我的心愿之一，当年姚明效力火箭队时，我也经常捧场，不过只能在电视机前。其实我是公牛队的拥趸，所以回复了一句：「去芝加哥吧！帮我买米高佐敦的纪念品！」

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说到「芝加哥」，同样是一出我钟爱的电影及百老汇歌剧名字。可能父子心意相通，隔几天就有一张歌剧院门口的照片出现在手机家庭群组里。儿子未出发前，我已经想过这画面，因为他修读的是多媒体制作，去Broadway看Musical是必须的了。不过他跟同学一起去看的不是《芝加哥》或《猫》，而是近期大热的「米高积逊」歌剧版《MJ The Musical》。

年轻时迷上MJ的歌和舞，肢体不协调的我，比同学更快学懂Moonwalk，让我出尽风头。现在家里还珍藏着他的《Thriller》卡式带，也曾展示给儿子看。两个MJ都是我的偶像，所以我说同一句话：「帮我买MJ纪念品！」

儿子还去了美加边界看尼亚加拉大瀑布、去NASA看火箭……我多年来想做却未做和做不了的事，他都替我做了。生儿育女其中一个「用途」，可能就是由一个替身用另一种形式替自己圆梦吧！

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

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