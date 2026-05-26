邹传仁 - 世界与错觉和解的可能性｜书识世界

严瀚钦是近年香港诗坛一位值得关注的新秀，2022年出版首部诗集《碎与拍打之间》（石磬文化），其诗艺之早熟，读者相信早有或多或少的认识。在大家翘首企盼严瀚钦第二本诗集面世之际，他谨慎交出的却是一部文学评论集《错觉与和解》。

《错觉与和解》

其实，这出版路径乃在情理之中，套用余光中的说法，严瀚钦绝对称得上「右手写诗，左手写评论」。其文学评论融诗人之感性与评论者之理性于一炉，既富风格，亦达一定理论高度，曾获2023年青年文学奖评论组冠军。诚如樊善标教授所说：「创作以孤身犯险，贵乎一往无前；论述与同道切磋，竭力争胜于毫芒；赏析俯就大众，须化艰深为平易。严瀚钦年纪尚轻，竟能兼顾三者，皆有出色表现，实在难得。」

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是书计分五辑，第一、二辑评论港台诗作，第三辑以整本诗集或某个诗人为单位，第四辑收录对其他文类的评价，第五辑为篇幅较短的诗话随笔。其中论及的作品，大多是港台地区的新作、佳作，文本即或单一独立，作者却总能将其置于诗人的创作脉络，用不黏不脱、以小见大的眼界细细道来，笔锋更时或延伸至更深层次的文学议题：在AI时代怎样写出难以被取代的诗作？如何通过文本中的空间意识窥及诗人的内心世界？怎样看待降低文学门槛的做法？即使答案不能也不志在一锤定音，至少都回答得亲切真诚。

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一如作者在〈后记〉中自言的「跳岛式阅读」，读者细阅这部评论集，亦不难体会此一无比自由的阅读状态。从陈康涛的〈佣人〉，到斯宾诺沙在《神学政治论》中对宗教信仰的辩证分析；从陈子谦的〈预言〉，到鲁迅在〈小杂感〉中「人类的悲欢并不相通」的感慨；从黄灿然〈不上班多好〉，到汉娜．萼兰在《人的条件》中对「劳动」、「工作」和「行动」之间区别的分析，在在可见评论者阅读地图之广博，以及作为诗人的想像力之旺盛。

严瀚钦说：「错觉环环相扣，形成了世界；世界与错觉和解，形成了诗。」那么这本《错觉与和解》所展示的，或许便是「世界与错觉和解」的一种可能性？

文：邹传仁

作者是资深读书人、做书人和爱书人。

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