从AI《霍去病》短片风波 看数码公民必备素养 提示词应怎样写？｜星岛教室

今年初，一部名为《霍去病》的短片在内地引起网民热议。短片中，西汉名将霍去病在漫天黄沙中率领千军万马抵抗外敌，由AI生成的画面充满电影感，气势磅礡。然而，真正引发全网沸腾的，是一则网络流传甚广的制作数据：「全长约23分钟、制作成本仅3000元人民币、耗时48小时、播放量突破5亿次」，甚至传出「3人团队5天产出80集」，但这些说法是否属实？

做好事实查证

对于网上资讯，我们应明辨真伪。示意图

现时网络上流传多个不同版本的《霍去病》，其中一版由导演杨涵涵及其团队所制作的流传较广。面对网上传言，杨涵涵随即澄清指，相关说法纯属子虚乌有。首先，团队目前仅生成两段影片，分别时长约4分钟及6分钟，并非夸张失实的80集（23分钟版本实为另一导演李锋的作品）；其次，3000元人民币只是算力成本，并不包括人力等其他开支；再者，制作团队有近20人，并非网传的3人。

我们不难于网络上浏览到这类吸睛标题，令人急于转发、分享，以求「蹭流量」。可是分享的内容，究竟是事实？还是人云亦云的谣言？面对引人注目的资讯，我们要保持冷静，避免成为虚假资讯传播的一环。作为负责任的数码公民，在资讯爆炸的时代，我们应主动进行事实查证（Fact Check），确认属实后才考虑转发。

辨伪有法

以下是四个培养辨识虚假资讯能力的方法，远比学会使用工具更重要：

追溯来源。我们应查找内容的原始出处，了解其来自权威媒体，还是来历不明的社交帐号。若资讯由官方机构或传统媒体发布，可信度较高；反之，若只在社交媒体「疯传」而没有其他渠道佐证，便值得怀疑了。此外，文章作者是否具备相关专业背景？文中能否提供可验证的引用来源？这些问题都值得细思。《霍去病》的谣言之所以迅速扩散，正是因为网民未有核实原始出处。 交叉比对。追溯来源时，不应只凭单一资讯便断定内容真确。我们应该参考至少两个以上的独立来源，互相比较其叙述，验证内容准确性，找出差异，从而判断讯息真伪。 善用搜寻工具。作为数码公民，当对某个说法存疑时，应善用网络搜寻器，透过关键字搜寻，查看是否有官方声明或第三方机构的调查报告。以《霍去病》为例，杨涵涵与李锋两名导演都曾在个人或团队的官方微博发文澄清，杨涵涵更拍摄影片解释事件。如果网民在分享前先搜寻求证，应不难发现真相。 观察细节。现时不少资讯是由AI生成的，尽管AI发展迅速，仍不难发现其内容在细节上出错，例如：文章前后矛盾、内文与标题不相关、图片或影片中人物手指数量异常、文字扭曲无法辨认等。只要细心观察，往往能发现当中的破绽。

虽然《霍去病》短片在质素和技术上较以往AI作品有所提升，但这是否代表人类可以依赖AI完成所有工作？要回答这个问题，我们先要理解「生成式AI」（Generative AI）的本质。

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AI辅助非舵手

「生成式AI」是一种能根据提示（Prompt）创造新内容（包括文字、图像、音乐、影片等）的人工智能技术。它透过深度学习大数据资料库中的不同主题，反复运用已有知识建立创新内容，以解决使用者的问题。由此可见，使用者必须给予清晰的提示。那么，怎样的提示才算清晰？

「PTCF」提示词法则

参考Google于年初释出的Gemini提示词指南，当中提及「PTCF」4大要素，值得我们借镜：

P（Persona，角色）：设定AI应以甚么角色或身份执行任务；

T（Task，任务）：清晰明确的指令，指出AI须执行的任务；

C（Context，背景资讯）：提供任务相关的详细资讯或情境，如有参考资料亦可附上；

F（Format，格式）：指定输出的形式或呈现方式（如表格、点列）

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慎防「AI幻觉」

然而，单单懂得下指令并不足够。在判断AI生成的内容时，我们不妨做个「问题少年」：为甚么它给出这个答案？这个答案有依据吗？有没有其他可能性？内容是否符合指令要求？最重要的是，它的回答符合现实吗？毕竟，「AI幻觉」（AI Hallucination）——即输出看似合理实则虚假的内容——已屡见不鲜。

李锋的团队为使《霍去病》中的人物形象、台词对白等贴合汉代历史背景，做了大量考据工作，反复验证，经历无数次失败与重来，才能完成作品。

另一方面，AI与人类最根本的区别，在于AI无法准确理解人类的复杂情感。纵然AI能生成千军万马的画面，却无法体会霍去病「匈奴未灭，何以家为」那份高尚坚定的情操，这亦正是网民形容AI生成演员表情仍显生硬、不自然的原因。由此可见，AI并非无所不能。

在这新时代，AI绝对是我们强大的助手，但它永远无法取代我们的思考、创意和情感。

每个人都是独立的个体，拥有独特的灵魂。我们要做AI工具的掌舵人，用智慧驾驭科技，而不是被科技驾驭。

小思考，大智慧

张骞出使西域时，曾途经现今的吉萨尔城堡。新华社图片

若你想利用AI生成一幅「张骞出使西域」的图片，但是图中的张骞竟然穿着西装、喝着纸包饮品，你可以做些甚么？

参考答案

先利用书本及网络查找史料，确认西汉时期的服饰及器皿的特征。随后向AI工具发出更精确的指令（如指出张骞身穿「汉代袍服」、用「皮制水囊」喝水等）。最后对生成的图片进行核对，若仍未符合历史事实，则重复上述步骤修正。

本栏逢周四刊登，由教育评议会邀请资深中小学老师、校长及大学讲师撰稿，旨在为学生提供多元化的STEAM学习材料，引发学生探求知识的兴趣，将学习融入生活，培养学生的世界观、敏锐的触觉、积极学习的态度。

文：中华基督教会蒙黄花沃纪念小学资讯科技统筹主任谢梓健

本文标题原为〈从AI《霍去病》短片风波 看数码公民必备素养〉。

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