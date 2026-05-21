关志恒 - 走进重点视学队伍：角色转换与专业收获︱来论

身为中学副校长，我的日常工作多集中学校自评与行政规划。早前有幸以外间评核人员身份参与教育局个人、社会及人文教育学习领域的重点视学，让我得以跳出校本框架，深入了解学习领域及学科层面的自评效能、课程规划、学习评估，以及全方位学习活动设计等。这次经历不仅是难得的专业成长契机，更启发我重新思考学校如何优化课程和自评工作。

换位而观，教育风景更广阔

自评不应沦为应付视学的文书，而是推动学校持续完善的机制，从校本到学科层面环环相扣。（资料图片）

学校面对视学时，往往着重展示最佳一面。当我以「外间评核人员」的身份走进视学现场，反而让我脱离「受评者」的角色，以更客观的角度审视学习领域和学科的发展。我学会从学生的学习表现出发，回溯学与教活动设计的恰当性，这种经验让我在日后进行校内观课或课程规划及评鉴时，能以更公正、客观及启发性的眼光作出判断，持续完善学与教，提升学生表现。

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作为视学队伍的一员，我深刻体会到视学的专业精神。视学人员不仅细致检视文件，更是仔细观察课堂教学的情况、访谈学校领导层及科目的教师，展现出「有温度的专业」。他们能引导老师反思自身的教学设计与实践，而非单纯评价；在与学校领导层及教师访谈时，他们能换位思考，按学校的学生特质及校情给予改善建议，充分体现「校情为本」的理念；指出不足时，语气是建设性而非批判。这种专业态度，既严谨又富有温度，让我深受启发。

归航反思：将体会转化为校园发展的养分

四天的经历令我深思：自评不应沦为应付视学的文书，而是推动学校持续完善的机制，从校本到学科层面环环相扣。回校后，我已与学术发展委员会教师探讨如何优化科目的自评工作和课程规划，包括跨学科活动的统筹。同时，视学人员那种带着温度、具建设性的回馈深深启发我--作为副校长，我希望能由「评核者」转化为「启发者」，帮助同事发掘亮点，推动专业成长。这种转化，既是角色的蜕变，也是教育领导的再定位。

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这次参与重点视学的经历，既是专业学习，也是教育使命的再思。副校长与资深科主任若能亲身参与，可分享前线经验，亦能将所学带回校园实践。我期待未来有更多教育工作者能参与其中，让这种专业眼光在学界播种——因为视学的终极目标，并非区分优劣，而是与学校并肩，共同为下一代构建更美好的学习环境。

文：衞理中学副校长关志恒

图：资料图片

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