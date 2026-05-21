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陈卓禧 - 30岁上老年大学｜卓言絮语

知识转移
更新时间：19:00 2026-05-21 HKT
发布时间：19:00 2026-05-21 HKT

记得当年在大学做学生报，有一期专辑的主题是「麦当劳——现代青年中心」，主编为「攞料」特意入职餐厅，第一身体验和观察餐厅吸引青年学生聚集的现象和原因。这个曾几何时的画面，今日却大相迳庭，住宅区的麦当劳，场景已换成银发乐园。

青银殊途

香港没有老年大学体制，而即将由「雇员再培训局」变身的「技能提升局」，将提供不论年龄都可受惠的学习资源，特别是在全民学AI上扮演重要角色，「青银同堂」将更普遍了。（作者提供）
香港没有老年大学体制，而即将由「雇员再培训局」变身的「技能提升局」，将提供不论年龄都可受惠的学习资源，特别是在全民学AI上扮演重要角色，「青银同堂」将更普遍了。（作者提供）

「青银殊途」，在内地却出现反其道而行的趋势。低至30岁的年轻人涌入老年食堂、长者旅行团和老年大学，几年前开始兴起，这现象一方面反映政府因应人口老化，适老政策日益丰富完善，另一方面反映内地年轻人消费心态转向追求内涵和实质。

延伸阅读：陈卓禧 - 在AI走进古朴校园时｜卓言絮语

年轻人「蹭老」，初时起于性价比高、质素有保证，15元一顿放心餐、数千元的新疆团和几百元一期的名师艺术课，相当吸引；渐渐，事情演变为享受从容和松弛，没有朋辈攀比、没有格价烦恼，缓解了压力和焦虑，正合情绪价值的追求；再进而感受到跨代共融的温暖，年轻人在长者旅行团中成为「团宠」，在课堂上听老年同学传授生活智慧，「青银搭档」创造的是美好经历。

伴随「人工智能+」政策的落实，国家民政部今年初发布了进一步推进民政科技创新的指导意见，技术正将青年「蹭老」推向更高阶的形态。养老服务引入人形机械人、脑机接口、人工智能等技术，将开创「蹭老」获取报酬的新机会，例如通过「远程陪护」模式，利用碎片时间为老人提供情感支持，形成一种灵活的新型互助经济。

延伸阅读：陈卓禧 - 密码写在「热诚」之中｜卓言絮语

为推动全民AI，内地老年大学开设「青年夜校」。日间，老年大学专为家长、中老年人举办「AI生活课」，教授生活上的AI技能；晚上，为上班族和职青开「AI应用课」，聚焦实用、能变现的核心技能。香港没有老年大学体制，而即将由「雇员再培训局」变身的「技能提升局」，将提供不论年龄都可受惠的学习资源，特别是在全民学AI上扮演重要角色，「青银同堂」将更普遍了。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧 

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

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