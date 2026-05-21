胡嘉莹 - 父母真正功课 审视自己的童年丨妈妈学神

有人说，孩子其实是父母的一面镜。父母的言行举止、情绪反应，甚至那些自己也未曾察觉的内在信念，都会一点一滴映照在孩子身上。很多时候，我们以为自己在教导孩子，原来同时也在重演自己的成长故事。

世界很危险？

那一刻我才明白，原来我不是单单在保护孩子，我其实在传递一种对世界的想像——世界是危险的，需要时刻提防。而孩子，也在不知不觉中接收了这种讯息。（示意图）

数年前，我有一次参与属灵导师的指导旅程。在那段安静反思的过程中，我才惊觉自己内心原来藏着许多「internal fear」——一种说不清的担忧与不安。我常常挂在嘴边的口头禅是「好惊呀」、「小心啲」、「唔好整亲」。起初我以为那只是出于谨慎，后来慢慢回望，某些童年的画面浮现眼前。

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我小时候跟嫲嫲一起住，她非常小心地保护我；妈妈亦常常问我：「你惊唔惊呀？小心唔好整亲。」她们十分疼爱我，生怕我受到半点伤害。那份爱是真实的，但那份担忧也同样真实。长大后，我不自觉地把这种焦虑内化，成为自己面对世界的方式。当我成为母亲，也自然地用同样的语气问孩子：「你惊唔惊呀？」久而久之，孩子有时真的会回答：「我惊……」

那一刻我才明白，原来我不是单单在保护孩子，我其实在传递一种对世界的想像——世界是危险的，需要时刻提防。而孩子，也在不知不觉中接收了这种讯息。

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回望上一代的父母，大多为了生计奔波劳碌，只求一家温饱。在那个年代，社会对情绪教育与心理健康的支援并不充足，「管教」往往着重纪律与成绩，较少触及情感与内心需要。

今天的社会，对「原生家庭」和「成长创伤」有更多理解与支援。心理辅导、亲职教育、情绪管理课程都比从前丰富。这或许是提醒：当我们成为父母，其实也有责任回头看看自己的成长历程。当我们愿意诚实面对自己的恐惧、羞愧与不安，我们就多了一份选择的能力，可以选择不把焦虑传递下去，可以选择用鼓励代替责备、用信任代替恐吓。

孩子是镜子，他们映照出我们最真实的模样。但这面镜子不是用来自责，而是用来提醒与成长。或许，成为父母真正的功课，不止是教好孩子，而是在陪伴孩子成长的同时，也重新养育那个曾经受伤的自己。

当我们愿意为自己的内在世界负责，下一代便能活得更自由。这，或许就是给孩子最好的礼物。

文：胡嘉莹

作者为IB状元，毕业于剑桥大学经济系，Cana Academy Limited创办人之一，亦是IB考官；育有一子一女。

原文标题为〈父母未处理好的童年〉

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