张锦芳 - 如何应对朋辈分享的性感相？｜护苗信箱

张教授：

我是一个15岁的中三男生，最近朋友经常在我们的聊天群组中分享性感女生的照片，甚至会互相比较自己的经历。我一方面因为朋友分享的内容感到十分有趣，另一方面又会觉得相中的女生十分可怜，但当我向朋友表示不要再分享时，朋友则笑我「伪君子」，我应该如何是好？

欧同学

青春期的少年会对性产生兴趣。示意图

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张教授答：

青春期是成长的关键时期，身心都会发生变化。青少年在这个阶段常受到同侪影响，尤其在性别认同和情感发展上，面临挑战。对于14至15岁的青少年，与朋友分享恋爱和身体话题似乎很普遍，但这些对话可能隐藏着不尊重或物化他人的风险。

首先，必须明白尊重他人及其隐私的重要性。当朋友分享不尊重女生的内容时，应选择不参与并表达自己的立场。这样坚定的回应，不仅能维护自己的价值观，也能让他人意识到尊重的重要性。你可以用简单的语言告诉朋友，这样的行为可能会对女生造成伤害，并强调每个人都应受到平等对待。

然而，直接拒绝可能会面对朋辈压力。青少年渴望被接受是正常的，但这并不意味着你需要放弃自己的立场。学会理性地与朋友对话，解释这些行为的不当性，是青春期中重要的成长经历。你可以举例说明，让他们理解这样的行为如何影响他人的感受，进而引导他们思考更健康的性别观念。

青春期是探索身份的时期，受家庭、学校和同侪多方面影响。坚持尊重和价值观是成长的关键。面对性别刻板印象或不尊重行为时，勇敢表达立场，有助于你成长为成熟且负责任的人。

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青春期的挑战不仅是个人成长，也是对社会价值观的反思。通过这些经历，你将更清晰地理解尊重的重要性，并在未来的人际关系中，成为更成熟且有责任感的人，对周围的人产生积极影响。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

原文标题为〈如何应对朋辈分享的性感内容〉。

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