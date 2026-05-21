林溢欣 - 接受自己｜中新学林

学习的必经阶段是模仿，然后是大量的练习，过程中必有落空，但这说明你走的是正途，是迈向成功的阶段。我的比喻就是投篮，练习准绳度，就是不断地投。投之前，先要人教你技巧，但高手不会教你练习投向篮板然后反弹入网的技巧，因为大家都知道「穿针」才是最理想的境界。然后你模仿高手的投射姿态，问题是练习过程中投射经验不足，常常会出现air ball（即篮球连篮框也碰不到）。而我想说的就是，这种落空的尴尬，是与成功交缠时必然面对的阻力。

人必然不完美

那丑陋的蛹壳在挣脱之前，蝴蝶依然安于活在其中，所有的静候，不过是等待一次的时间刚好。（示意图）

作为中文老师，我深深明白到学生要更上一层楼，必然要模仿，也就必然会落空。写得支离破碎、东拼西凑，是能够而且应该体谅的过程。如果苛求学生一夜学成，是不切实际的；如果妄想学生不会落空，是自欺欺人的。明乎此，就应该对学生的落空予以极大的包容。而作为学生，对自己的学习只要有目标，一心孜孜以求，那么对自己的挫败也就应该予以接受，不必自卑更不应半途而废。

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初中阶段，老师说我语文根基不错，很大程度是我喜欢模仿武侠小说的情节，稍加改动、更改情节，常常用作文纸写来一大段，还自信满满地给老师过目。当时朱老师（后来他身兼考评局评卷出卷一职）对我予以肯定，一路走来，在大量的阅读中累积写作养分，慢慢自成一家。所以，应付文凭试，第一件事不能避免的，就是大量而广泛地阅读佳作，不但要多，还要遍及不同题型。学生即使在课上对技巧匆匆带过，回家后还能在这些珍贵的「成品」中发掘写作的窍门，通过观摩，与日俱进。

教学的世界里，有很多值得谨守的原则，相比学业进步，我更希望学生有批判性的思考，不要人云亦云。同时对世间的一切保持独立的思考，不要被一时的虚言妄语蒙骗了自身，我怕你们放榜时悔不当初。真伪好坏，时间最能证明。至于我，这些年来高处不胜寒的感受，冷暖自知。但愿你这刻用心感受，将来用心回报，为师于愿足矣。

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此外，中学阶段，最应该学会的就是「接受自己」。自己的不堪、脆弱等等，都是构成自身的一部分。如上所说，自身的挫败也是成长的必经历程。一个人必然不完美，我们可以订立目标令自己与日俱进，但不必对这刻的自身感到厌恶和抗拒。那丑陋的蛹壳在挣脱之前，蝴蝶依然安于活在其中，所有的静候，不过是等待一次的时间刚好。

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文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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