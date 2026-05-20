李建文 - 踏入世界舞台｜墙角寒梅

在这个全球局势瞬息万变的时代，教育早已不再局限于课室。真正能够培养学生面向未来的能力，不止是课本上的知识，更是对世界的理解、对国际局势的敏感度，以及面对复杂变局时的思考能力。

未来需要具备全球视野的青年

尤其令人欣慰的是，学生们在晚宴中不仅是聆听者，更是积极的参与者。他们提出深思熟虑的问题，展现出自信、成熟与求知精神。（图片来自该校FB）

早前，我校学生有幸参与亚洲协会香港中心35周年晚宴，这是一场汇聚政府、商界及国际事务领袖的盛会，共同探讨亚洲与全球权力格局的转变、中国等强国外交的角色，以及在科技颠覆与全球不确定性的时代中，如何在竞争与合作之间取得平衡。

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亚洲协会香港中心本身，就是一个极具意义的平台。亚洲协会于1956年由约翰．洛克菲勒三世在纽约创立，作为一个非牟利、非政府的教育组织，致力推动亚洲与美国之间的理解与合作。作为全球16个中心之一，香港中心自1990年成立以来，一直是本地重要的知识交流平台，汇聚来自世界各地的领袖、学者与政策制订者，共同探讨影响亚洲未来的重要议题。

笔者陪伴学生一同参与这场难得的学习旅程，并送上鼓励与勉励。教育从来不是单向的知识传授，而是陪伴学生看见更大的世界，帮助他们建立更高的视野。这不仅是一场国际论坛，更是一堂最真实、最具深度的世界公民课。

当晚，我校学生有幸与多位杰出的国际领袖近距离交流，包括陆克文博士（Dr. Kevin Rudd）、河野太郎及陈启宗。通过他们对全球权力动态、中国等强国外交，以及当前地缘政治挑战的深入分享，学生们得以走出课本，真正接触国际事务的第一现场。

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尤其令人欣慰的是，学生们在晚宴中不仅是聆听者，更是积极的参与者。他们提出深思熟虑的问题，展现出自信、成熟与求知精神。其中一位同学更有幸亲自向Kevin Rudd博士提问，从对话中深入了解地缘政治的复杂性，也让他对国际关系有了更深层次的思考。

这样的学习机会，定会让学生铭记一生。这样的平台，让学生明白，世界并不遥远，国际事务也并非与自己无关。今天在香港聆听世界，明天便有可能站上世界舞台发声。笔者始终相信，未来社会需要的，不止是成绩优秀的人，而是具备全球视野、批判思维与责任感的青年。

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文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

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