郑竣涵 - 习惯黑暗︱经典涵意

阅读经典，最吸引人的，是那些文字所带来的震撼与感动，可以轻易跨越时空。最近，木马文化重新推出艾蜜莉．狄金生（Emily Dickinson）诗选的修订版，我细细翻阅，轻易就被这位19世纪美国传奇诗人的诗作所震撼。狄金生一生大半时光都在隐居中度过，远离人群、远离社交，或许正因如此，她对孤独与寂寞的感悟，比常人更为敏锐。

《我是个无名小卒》

诗作〈黑暗〉开首两句，狄金生直接宣告她面对黑暗的态度：「我们会适应黑暗 / 当光被熄灭」，不是那种充满对抗的鼓舞，要去战胜黑暗，她反而是用了「适应」。随后举出一个实际的生活场景，「像邻居举起灯笼 / 跟我们告别」，形象化地呈现当光退去，黑暗的侵袭，人与人之间的关系，也像是如此，有些人带着光过来，却也把光带走了。

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面对突如其来的夜，我们会「踌躇不前」，因为在漆黑中，眼前的路都是陌生的。狄金生接着写「调整视觉适应黑暗 / 腰杆挺直面对道路」，只有直视眼前的处境，黑暗才有可能被适应，那些走过的路，在黑暗中，其实仍然有它的轮廓。接着，她极其精准地将这种物理上的暗，过渡到心理层面的幽暗，「一如更大的黑暗 / 那些内心的夜晚」。那些日常的忧郁与低谷，就像在黑色的夜里，「当无一丝月光为我们照亮，亦无一颗星在内心出现」，是一种多么深邃的孤独状态？

然而她并没有停留在绝望之中，接着描绘我们在困境中的挣扎，即使是「胆子最大的」人，在面对未知的幽暗时，一开始也只能「摸黑踉跄」，甚至「有时会碰到树，直接撞到额头」。更何况胆小的人呢？在经历面对黑暗最初的手足无措与疼痛后，她又写「不过他们终究学会在黑暗中看见」，似乎那些受伤和疼痛，都是适应黑暗的过程。

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她在诗末提出一个充满哲理的疑问，究竟是「黑暗本身改变了」，还是我们的「视觉某方面 / 自己调整适应深夜」，她没给出答案，但「生活似乎又回到正常的步调」。正如书中的评析：「这不是一首以快乐结束、乐观的诗，而是一首幽暗但不至于全然绝望的诗。」我想我们终究能学会在黑暗中看见、学会适应深夜、学会摸黑前行，因为即使没有光，但路还在。电邮：[email protected]

文：郑竣涵

作者曾任职书店，现为学校图书馆助理；以笔名「仍影」发表诗作。

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