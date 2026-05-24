中大生探讨校巴致谢现象 几多人落车会讲「唔该司机」？｜语文探骊

「唔该司机」是香港中文大学极具代表的校园用语，常见于师生乘搭校巴后向司机致谢，体现了中大校园的致谢文化。为了进一步考察，是次研究拟探讨乘客向校巴司机道谢的频率、用语，以及影响的可能因素。由于难以同时记录每位乘客的详细背景资料，故仅按乘客性别及大致年龄层作比较分析。

中大校内设有校巴。资料图片

是次研究共观察239名乘客，其中110人直接以「语言」的方式向司机道谢；有趣的是，所有人均使用了「唔该」一词，至于整体道谢率则约为46%。

时段方面，中午班次的道谢率最高，达58%；早上最低，仅为37.7%；下午则为45.8%，与整体平均值相近。此差异或与乘客的精神状态有关：中午时段精神较佳，早上则相对较为疲倦。至于下车站点方面，在剔除样本数量过少的站点后，各站道谢率均与整体水平相若，未见明显关联。

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性别方面，女性乘客的道谢率为48.8%，明显高于男性的34.5%，显示在本次研究中，女性较多向司机道谢。年龄层方面，年轻乘客的道谢率为49%，中老年乘客仅为33.3%。这似乎反映了年轻乘客较熟悉、亦较愿意追随这种「唔该司机」的致谢文化；再加上同侪影响，道谢频率因而较高。相对而言，中老年乘客中或包含校外访客，未必了解相关文化，或因此较少参与。

研究亦发现，道谢行为具有一定的传染情况。数据显示，当前一名乘客曾表达感谢，下一名乘客道谢的机率会提升至58.4%，显著高于平均水平。在所有曾道谢的乘客中，近7成的前两名乘客中至少有一人曾道谢；平均连续道谢人数为2.18人，反映乘客或会受现场氛围感染，或基于从众心理而跟随道谢。

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当然，无论是下车时一句「唔该，有落」，还是车厢中一声「唔该，借借」，「唔该」早已是交通工具上极自然的礼貌表达。正因如此，「唔该司机」可视为日常语言习惯在校巴场景中的自然延伸；只是当这种说法在中大校园内不断重复、认同，它也逐渐成为一种可辨识的校园风景。

文：香港中文大学理学院一年级学生陈景博

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈中大校巴「唔该司机」致谢现象侧记〉。

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