林晖峻 - AI时代 文科新机遇 具备2个独特优势｜学友智库

近来许多企业因人工智能而大规模裁员，以往颇受冷落的人文学科或许因此有了新转机。

在AI时代，文科有其独特优势。示意图

首先，文科看重的是人类社会的关系、情感、价值、意义等，这是人工智能难以取代的。人工智能在许多工具层面确远胜于人。换言之，如果我们只有「工具」价值，那绝对会被取代：如只懂得解释课文、被动答问的老师，也能被辞典与教科书取代。但若老师还懂得观察情绪、激励士气，甚至透视学生未及言说的想法，这就并非可替代的「工具」了。

《管子》说：「仓廪实而知礼节。」马克思认为「经济基础决定上层建筑」，人工智能促进生产力，而生产力的提升，使人更有余暇关注心灵、文化、意识等问题。比起理工科将人类视为物理与化学组成的物质，文科始终以人的价值为中心，思索人类如何立足社会、如何调节七情六欲、如何面对人生顺逆等，这也是人工智能时代人类更需要回答的问题。

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其次，人工智能的进步使传统理工科的技术壁垒不再如此分明。以往文科生面对数字、编程等「抽象符号」便成了文盲，如今我们只需下达指令，人工智能即可完成任务。问题的关键顿时变成了指令传达得精准与否，简言之就是语文能力的高低，这也是文科的优胜之处。因此，辉达（Nvidia）行政总裁黄仁勋曾指出具备优秀语言素养的人，在人工智能时代可能是最容易成功的。同时，科技创新的起点向来都是天马行空的想法，如莱特兄弟的飞翔之梦、马斯克的火箭之梦；如果文科生既有小说般的奇思妙想，又拥有实际操作的能力，会不会也为科技带来变化与革新？

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科技演变自古有之：从石器到青铜器、由蒸汽机到电脑，但人之所以为人的价值从来未曾被否定与替代，皆因我们清楚知道工具只是方式，人类社会的福祉才是目的。明乎此，就可以「物物而不物于物」。

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文：林晖峻

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为中国语文科教师。

本文标题原为〈人工智能时代文科的新机遇〉。

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