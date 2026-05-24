香港史｜邹韬奋赴港办报 对社会带来甚么影响？｜根本月报

90年前的3月，近代中国著名记者和出版家邹韬奋（1895-1944）首度来港，并在香港创办《生活日报》。虽然该报只是印行了短短55天，但对香港社会已造成重大的影响，尤其是对激励港人关心国是，以及支持国家抗日，确实起了非常重要的推动作用。邹氏在1936年6月7日《生活日报》的创刊辞中指出：本报产生于中华民族危急存亡之非常时期，舆论界应该肩负特殊的任务；本报的两大目的是努力促进民族解放、积极推广大众文化。

韬奋文集 (图片由作者提供)

《大众生活》是邹韬奋在上海创办的周刊，由于报道1935年反对日本帝国主义者侵华的「一二．九」学生运动，并发表评论，且有关内容又不被国民政府同意，故在出刊数期后即遭当局以「鼓动学潮、毁谤政府」的罪名查封。邹氏在无法继续运作的情况下，遂不得不在万分沉痛中暂行停刊。由于邹氏曾闻友人称，香港办报，只要不触犯英国人的利益，谈论抗敌救国是很有自由的。且因为该地是个自由港，纸张免税，在香港办报可以从纸张上赚些余利来维持报纸，较其他地方的报纸，全依赖广告费的收入维持来得可靠。所以，邹氏乃萌发离沪到港办报的念头。

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来港办报宣传抗战

邹氏来港后，首先把《生活日报》以宣传实行全民族的抗战、努力促进民族解放为主要目标。至于经费筹措，邹氏选择以公开招股的方式，以及和在上海的几位热心文化事业的好友商量，辗转凑借了一笔款子作为开办的资金。但由于受到经济条件所限，他在〈贫民窟里的报馆〉中坦言，报社只能租赁位于贫民窟（利源东街20号）里的一幢缺乏卫生设备，且只有3个小房间的3层楼房里。

邹氏希望把《生活日报》办成真正的大众报章，言论要完全作人民的喉舌，新闻要完全作人民的耳目。因此，在该报出版期间，国内外发行的重要事件，他都要撰写评论，表达其观点和立场。据俞润生《邹韬奋传》的统计，《生活日报》自从1936年6月7日出版，前后发表了55篇社论。其中由邹氏撰写的，合共有53篇，这些评论的内容，大多是有关抗日救国等议题。

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让香港华人认识民族家国

香港《工商日报》，1936年6月1日。(图片由作者提供)

邹氏的理想，《生活日报》「必须是反映全国大众的实际生活的报纸」，是全中国人「一天不可缺少的精神食粮」，需要发行500万份，在国内外10个地方出版。（〈关于《生活日报》问题的总答复〉）但由于香港偏处一隅，交通不便，他为了实现这个理想，遂于同年7月下旬，计划把该报迁返上海发行。所以，《生活日报》和后来改了名称的《生活日报周刊》，最终同时在8月1日停刊，而邹氏亦暂别香港，返回上海进行《生活日报》的复刊事宜。

有人认为，外省报人来港办报，最终锻羽而归，如：邹韬奋的《生活日报》，可能与当地环境特殊，报纸读者口味亦异，也会造成外地人来港办报，有时会患上「水土不服」。但无论如何，正如李家园《香港报业杂谈》所说，这些内地报人来港办报，在内容上、编排上、报社管理上，均给予香港报人多了一次新经验，使读者眼界为之一开。而最重要的是，当时香港的文化园地非常荒凉，和在抗战以后的情形相差很远。加上香港为英国占领，港英当局并不愿意港人对政治过于热衷。所以，港人一直被鼓励多关心经济，少过问政治。但邹韬奋深具煽动性的辛辣言论，在香港的短暂出现，为香港新闻界带来冲击外，也为香港华人带来认识民族家国的机会。

图片由作者提供

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文：香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会执委周正伟博士

本文标题原为〈邹韬奋赴港办报的启示〉。

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