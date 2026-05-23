孩子未必在听你说教，但一直在看你如何对待自己。

育儿非说教

很多时候，孩子在默默观察父母如何与人相处，甚至是你如何对待自己，并在不知不觉间模仿，慢慢形成自己的性格。这种学习，在面对不如意时特别明显。（示意图）

在育儿路上，我们常以为「教」就是坐下来讲道理。但其实，孩子天生就是观察者。比起你说了甚么，他们更在意你做了甚么。

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很多时候，孩子在默默观察父母如何与人相处，甚至是你如何对待自己，并在不知不觉间模仿，慢慢形成自己的性格。这种学习，在面对不如意时特别明显。

原本安排好的日程突然更改，你抱怨：「成日都改，搞到我乱晒！」又或者因为没看讯息而错过报名，你自责地说：「我真系无用，点解咁大意。」这些说话看似随口，但孩子都会记在心里。他们慢慢学到：原来出错是不被接受的，做得不好就等于「无用」，事情一旦不按计划进行，就是负面的。

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在这样的氛围下，孩子容易变得对自己严苛，甚至因为害怕犯错而不敢尝试新事物，结果不是更进步，而是更怕失败。其实，我们不需要在孩子面前扮演完美的大人。相反，让孩子看见「不完美也可以被接纳」，更为重要。

或许这个世界对成年人很严苛，但在家里，我们可以示范另一种可能。当事情不如预期，与其执着「应该怎样」，不如示范「可以怎样」。例如说：「今次真系睇漏咗，大人都会有失手。虽然有啲可惜，但唔紧要，我哋可以一齐谂下仲有冇其他方法。」这样的回应，不止是处理问题，更是在示范面对错误的态度。

当我们愿意对自己多一点包容，孩子也会学懂如何善待自己，并更懂体谅他人。他会明白，世界不止是对与错，而是可以有空间让人学习和成长。当父母放下对自己的苛责，家里的气氛自然更轻松，亲子关系也更亲近。孩子会知道，在你身边，他不需要时刻完美。

你给自己的每一分包容，其实都在教孩子如何去爱自己和这个世界。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：郑蕙珊

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为郑蕙珊姑娘。

本文标题原为〈原来孩子一直在看你〉。

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