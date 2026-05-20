陈伟邦 - 道家思想 虚室生白｜艺文荟

庄子行于山中，见大木，枝叶盛茂，伐木者止其旁而不取也。问其故。曰：「无所可用。」庄子曰：「此木以不材得终其天年。」夫子出于山，舍于故人之家。故人喜，命竖子杀雁而烹之。竖子请曰：「其一能鸣，其一不能鸣，请奚杀？」主人曰：「杀不能鸣者。」（《山木篇》）

山中大而有用的木材（成材）就被人斩伐使用，鹅就因为不能鸣（不成材）被杀，那应该做一个成材或是不成材的人是好？庄子笑曰：「周将处夫材与不材之间。」意思是应处中间，不处一头一尾的位置。

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王夫之于《庄子解》中写道「虚室生白，自为吉祥之止止矣。」世俗人天天为名为利，苦思钻营，满心是物欲横流，遂日陷「逐物」而不自知，渐渐失去自我的判断。

庄子《山木篇》继续道：「若夫万物之情，人伦之传，则不然。合则离，成则毁，廉则挫，尊则议，有为则亏，贤则谋，不肖则欺，胡可得而必乎哉？悲夫！」乱世社会张牙舞爪袭击你于无形，你要合人家就要离间你，你想成功人家就想办法摧毁你，你越尖利人家就渐渐磨平你，你越尊贵高尚人家就乘机诽谤你，你做实事人家就侧面破坏你，你越贤明人家就谋算你，你无能人家就更正面欺负你……悲哀乎？

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所以，庄子提出「物物而不物于物」，主动驾驭，利用外物而不被外物所役使、束缚或牵累。这是一种道家超脱物欲、追求内心自由与平静的处世智慧，主张人不应成为物质的奴隶。「物物」指把「物」当作「物」来对待、利用、驾驭，指人主动掌控外在环境或资源；「不物于物」指不被外物所牵累、役使，即外物无法控制人的心灵。例如AI始终是人的工具，最终不能为人作主。

「虚室生白」意指空旷的房间才显得明亮，比喻心境若能保持空虚清静，不被杂念、垃圾和欲望蒙蔽，就有智慧的光明焕发。

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文：陈伟邦

作者为本地著名艺术教育家/画家，曾在本地多间中学及大专院校任教及统筹绘画、艺术史及美学欣赏等课程达30年之久。

本文标题原为〈虚室生白〉。

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