国民教育——《宪法》｜教学有心人

每年12月4日是「国家宪法日」，这不仅是日历上的一个标记，对教育界而言，更是深化学生国民身份认同的重要契机。正如福建中学附属学校校长徐区懿华指，《宪法》作为国家的根本大法，是整个法律体系的基石，让年轻一代认识《宪法》，其意义不言而喻。然而，向中小学生讲解看似严肃抽象的《宪法》，不能硬生生地将条文灌输给他们。她解释：「若打开《宪法》逐章读给小学生听，恐怕他们很快便会睡着，因为完全听不懂。」教育的艺术，在于将高深的概念转化为孩子能理解的语言。

该校的国民教育便体现了这种循序渐进、由浅入深的智慧。对于初小学生，焦点在于建立对国歌、国旗、国徽等国家象征的基本认识。到了三年级，才会开始引入国家的概念，并通过角色扮演、故事等方式，让学生初步感知国家的概念。随着年级递增，学习亦会深化，高小学生开始接触《宪法》具体条文。这种「寻根」的学习，能让学生真切体会到《宪法》与香港，以及自身生活的紧密关联，而非遥不可及的法律条文。

延伸阅读：校内火炬传递 推动体育精神与国民教育｜教学有心人

除了课堂教学，校园生活处处皆是学习场景。该校每年于「国家宪法日」前后，均会举办多元活动，将严肃的课题变得有趣。徐区懿华校长分享，学校会举办摊位游戏，让学生亲自设计游戏内容，例如将《宪法》与《普通法》、《基本法》的关系，设计成「层层叠」般的彩虹图。此外，学校的升旗礼也是重要的教育平台。该校设有步操乐团，在升旗礼中即场演奏，增强仪式感。这种由学生主导、发自内心的分享，往往比师长的讲解更能感染同侪，做到「知情行」的结合——从认知、产生情感认同，到自发维护和推广。

延伸阅读：心理学家讲解灾后情绪支援 PTSD有哪些常见症状？｜教学有心人

徐区懿华校长强调，无论是《宪法》教育还是国民教育，关键在于「亲和力」。不是硬塞知识，而是创造机会让学生感受和体验。该校与内地多间姊妹学校建立紧密联系，学生不仅到校交流，甚至会入住当地家庭，亲身体会国家的发展和人民生活，建立真挚的友谊。国民教育并非刻板的说教，通过生活化的比喻、多元的活动、学生的亲身体验和分享，学校能有效地为孩子播下认识国家、了解《宪法》的种子，让他们在成长过程中，逐步建立对国家的归属感和责任感，成为有承担的未来栋梁。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<