黄敬珊 - 爱礼信剧社 齐心与承传｜津中乐道

剧社的周年演出于3月底圆满落幕，观众反应热烈，令人振奋。

相片的温度

公演当晚，不少校友亦到场支持。他们有不少当年也参加剧社，也常回校分享，带领和扶持学弟妹，薪火相传，一代接一代。（图片来自迦密爱礼信中学FB）

本年的剧目《相片的温度》以一张旧照片为核心，交织1983年渔村与2025年城市的故事，呈现两个年代的鲜明对比：昔日渔民在台风后的团结互助，与现代都市中科技冷漠的张力。同学们的学习历程亦十分丰富，「海上真人图书馆」活动加深了他们对渔民生活的理解；演员杨诗敏则在校内「与领袖对话」中分享追梦心路。公演当晚，几位渔民及杨小姐更亲临支持，并给予宝贵意见，殊为难得。

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剧社自2015年成立以来，发展稳健，近年更在校际戏剧节屡获殊荣。令人欣喜的是，剧社让不少爱礼信人找到自己的兴趣、亮点和梦想：他们当中，有获邀参加「杰出学生戏剧训练班」，有投身《奋青乐与路》音乐剧的台前幕后工作，有入选香港话剧团少年团，也有毕业后进入演艺学院或修读媒体传播系等，继续在演艺领域中开拓属于自己的天地。

回顾剧社能够持续发展，同工齐心是关键。老师与导师们不仅提前规划，更提供多元训练机会，培育同学的过程持续而深入，而非仅止于一次比赛。剧社与特殊教育组紧密合作，让戏剧活动成为学校品格教育、价值观培养及共融教育的一部分；STEAM学科训练同学舞台与道具设计技巧；化妆班同学为演员化妆；视艺老师带领同学设计海报与制作明信片；宣传组老师协助推广与票务。众志成城，形成强大的协同效应。更难能可贵的是，一众同工，和已荣休的前辈，每逢剧社演出，总会到场为学生打气，这正是「齐心」的最佳写照。

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另一重要要素是承传。现任剧社顾问老师正是当年的成员；公演当晚，不少校友亦到场支持。他们有不少当年也参加剧社，也常回校分享，带领和扶持学弟妹，薪火相传，一代接一代。

齐心与承传，正是团队持续发展的重要养分。

文：黄敬珊

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为迦密爱礼信中学校长。

原文标题为〈团队持续发展的要素〉。

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