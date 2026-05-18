林则徐舞台剧圆满落幕 跨院校师生同台 戏剧艺术活化国史教育

由国史教育中心（香港）主办、香港理工大学合办、优质教育基金赞助、教育局全力支持，并由众多办学及教育团体协办、观塘剧团制作的历史舞台剧——《销烟为民林则徐》，已于上周五（5月15日）至刚过去的周日（5月17日）一连三日，假香港理工大学赛马会综艺馆顺利公演。

销烟为民林则徐

国史教育中心（香港）每年均策划举办「年度中国历史人物选举」系列活动，涵盖历史人物公开选举、专题研习报告比赛、知识问答比赛，以及历史人物主题舞台剧演出等，借此深化莘莘学子与社会大众对中国经典历史人物事迹的认知，并于学校及社会层面，进一步提升对国史、国学、国情及国安的整体感知，体悟「香港情‧中国心‧新世界观」的深层内涵与时代价值。本年度活动以「时代精神，变革为民」为核心主题，在合共约14万张有效选票中，林则徐凭借逾9万4千张高票，荣膺年度历史人物。

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是次舞台剧亦以此主题为创作核心，紧扣林则徐一生经历、禁烟销烟壮举与历史贡献进行改编演绎，以戏剧艺术活化历史故事，赋予教育意义与传承力量。演出的一大特色，是首度汇聚大、中、小学学生演员，联同多位资深专业剧团演员同台倾力演绎，连续三场公演均获得现场观众高度评价。

三日的公演分别邀得重量级主礼嘉宾莅临支持，包括教育局局长蔡若莲博士（首演场）、教育局副秘书长陈碧华博士（第二场），以及律政司副司长张国钧（压轴场）。

国史教育中心（香港）校长何汉权代表主办机构发言时指出，在现今AI及资讯科技步伐急促、短视频广泛影响受众的年代，观众愿意花一个多小时耐心欣赏一出历史舞台剧，实在需要极大的耐性与用心支持。他强调，各界的支持对推动国史教育带来极大鼓励；而这出演绎林则徐一生的舞台剧，正正涵盖了国民教育的四大领域――国史、国学、国情和国安教育。最后，何汉权以「希望它来，希望它留，希望它再来」寄托心声，并透露第九届「年度历史人物选举」活动已在紧锣密鼓筹备中。

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首天担任主礼嘉宾的教育局局长蔡若莲致辞时，感谢国史教育中心（香港）自2018年成立以来致力传承国史、弘扬中华传统文化，策划多元活动协助年轻一代建立历史责任感与文化自信。蔡若莲高度赞扬中心的用心，肯定历史人物选举系列活动深具教育意义。她续指，期盼藉著林则徐的历史舞台剧，培养年轻人的国民身份认同，增强民族自豪感，并寄望学界能以「立德树人」为目标，采取全方位策略持续优化历史教育。

值得一提的是，局长蔡若莲、副秘书长陈碧华及副司长张国钧3位主礼嘉宾，均在致辞中引述了林则徐的名言，「苟利国家生死以，岂因祸福避趋之」。各人均认为此话字字铿锵，能有效勉励新一代勇于承担家国责任，滋养并建立爱国情怀。

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