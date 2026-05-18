黄志扬 - 再续「身教·心教」｜直资育材

早前，我曾与读者分享一则数学科摊位游戏的经历，悟出「身教」的重要性，并于文章结尾表示「心教」更重要，现在让我再作详谈。

从子女角度思考

父母要了解子女及自己的能力，在子女成长的不同阶段，按部就班，陪伴成长，有温度及力度的父母，子女不会差到哪里。（示意图）

在成人世界中理所当然的事，在小孩眼中往往是天大的事，我们要多从子女的角度思考及出发。

延伸阅读：黄志扬 - 身教．心教｜直资育材

以幼稚园学生为例，由幼稚园升上小学，无论是校园环境的转变、同学面孔的转变，以至老师教学的转变，对他们而言，每一项都是重大的挑战，不要以成人的角度，去估计他们所承受的压力与不安，但我们可以预计他们可能面对的难关，提前做足准备，让他们一点一滴地累积足够的能量，从而安心及有信心地踏入小学校园。

我时常在幼稚园家长讲座中，举出幼稚园与小学的洗手间之分别作例子：基于安全问题，幼稚园的洗手间大多是「开放式」设计的；而小学的洗手间厕格则设有门锁，以保障学生的私隐。我不是要父母必须教导子女学习开关门锁，但有部分孩子确实对此感到困扰。

每一个孩子的成长需要都不同，父母宜细心观察、耐心协助，父母的「心教」使子女预早具备克服「难关」能力，自信大一点，问题自然少一点。「身教」与「心教」需要并行，我期望父母能教导子女「信守承诺，言出必行」。

延伸阅读：陈馨 - 心灵醉鸡锅︱直资育材

又以一简单例子说明：我曾经听到有父母对子女说：「若你考获全级第一名，你想要甚么都可以。」这是非常危险的事，若果子女因为这一番话，尽力而成功考获第一名，然后告诉你他想去月球探险，你如何兑现承诺？再者，若下一次考试再获得此佳绩，莫非你要带他到火星？

父母要了解子女及自己的能力，在子女成长的不同阶段，按部就班，陪伴成长，有温度及力度的父母，子女不会差到哪里。

培育子女是斗心、斗智、斗力的长期游戏，但父母不会孤单，因为我们提倡家校合作，让我们携手合作，一同育儿成材！

文：黄志扬

本栏由香港直接资助学校议会校长撰写；本文作者为保良局陆庆涛小学校长。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

